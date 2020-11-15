В Каменец-Подольском 15 ноября состоялось повторное голосование на выборах мэра. Они показали, что победу одерживает Михаил Поситко, который едва ли не вдвое опередил своего конкурента Владимира Мельниченко.

Результаты экзитполов обнародовала малоизвестная местная исследовательская компания "Ю. С. С.". К слову День выборов 15 ноября завершился – последние новости: фото Экзитполы на выборах мэра Каменец-Подольского: Михаил Поситко – 62,2%;

Владимир Мельниченко – 36,8%;

испортили или не заполнили бюллетень – 1,0%.

Экзитполы выборов мэра Каменец-Подольского / Инфографика "Ю. С. С." Михаил Поситко является кандидатом от всеукраинского объединения "Свобода", а Владимир Мельниченко баллотировался как самовыдвиженец. Этот опрос провели до 19 часов 15 ноября на 20 участках Каменец-Подольской общины. В общем опросили 1833 респондентов на выходах из участков (62,2% – на участках Каменец-Подольского). Статистическая погрешность опроса не превышает 3%.