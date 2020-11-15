У Кам'янці-Подільському 15 листопада відбулося повторне голосування на виборах мера. Вони показали, що перемогу здобуває Михайло Посітко, який ледь не удвічі випередив свого конкурента Володимира Мельниченка.

Результати екзитполів оприлюднила маловідома місцева дослідницька компанія "Ю. С. С.". До слова День виборів 15 листопада завершився – останні новини: фото Екзитполи на виборах мера Кам'янця-Подільського: Михайло Посітко – 62,2%;

Володимир Мельниченко – 36,8%;

зіпсували або не заповнили бюлетень – 1,0%.

Екзитполи виборів мера Кам'янця-Подільського / Інфографіка "Ю. С. С." Михайло Посітко є кандидатом від всеукраїнського об'єднання "Свобода", а Володимир Мельниченко балотувався як самовисуванець. Це опитування провели до 19 години 15 листопада на 20 дільницях Кам'янець-Подільської громади. Загалом опитали 1 833 респондентів на виходах з дільниць (62,2% – на дільницях Кам'янця-Подільського). Статистична похибка опитування не перевищує 3%.