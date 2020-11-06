Во 2-м туре выборов мэра Черкасс встретятся Анатолий Бондаренко и Виктор Евпак. В Черкасский городской совет по результатам выборов 25 октября прошли 7 политических сил. 5%-й барьер в областной совет преодолели 6 партий.

Какова ситуация с выборами мэра Черкасс

Черкасчанам не удалось определиться с городским головой в первом туре. Во второй тур попал действующий мэр Анатолий Бондаренко и выдвиженец от "Голоса" Виктор Евпак, информирует "Общественное".

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Результаты выборов в Черкасский областной совет:

Об официальных результатах выборов в Черкасский областной совет сообщили на сайте ЦИК. Больше всего представителей получило Всеукраинское объединение "Черкащане".

"Черкасчане" – 28,13% – 18 депутатов;

"За майбутнє" – 18,75% – 12 депутатов;

"Слуга народа" – 18,75% – 12 депутатов;

"Европейская Солидарность" – 14,06% – 9 депутатов;

"Батькивщина" – 10,94% – 7 депутатов;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9,38% – 6 депутатов.

Результаты выборов в Черкасский городской совет:

Кто именно стал представителем черкащан в городском совете проинформировали 6 ноября в Черкасской городской ТИК, сообщает "Общественное". Больше всего голосов получила партия" За будущее", однако вплотную к ней приблизилась"Слуга народа".

"За майбутнє" – 14,11%;

"Слуга народа" – 13,91%;

"Европейская Солидарность" – 13,24%;

"Голос" – 11,04%;

ВО "Черкасчане" – 9,16%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,96%;

ВО "Батькивщина" – 6,19%.

Подробно о результатах местных выборов в Украине можно прочитать здесь.