Результаты выборов в Черкассах: кто будет бороться за кресло мэра во втором туре
Во 2-м туре выборов мэра Черкасс встретятся Анатолий Бондаренко и Виктор Евпак. В Черкасский городской совет по результатам выборов 25 октября прошли 7 политических сил. 5%-й барьер в областной совет преодолели 6 партий.
Какова ситуация с выборами мэра Черкасс
Черкасчанам не удалось определиться с городским головой в первом туре. Во второй тур попал действующий мэр Анатолий Бондаренко и выдвиженец от "Голоса" Виктор Евпак, информирует "Общественное".
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- Анатолий Бондаренко – 37,6% голосов;
- Виктор Евпак – 19,14%.
Результаты выборов в Черкасский областной совет:
Об официальных результатах выборов в Черкасский областной совет сообщили на сайте ЦИК. Больше всего представителей получило Всеукраинское объединение "Черкащане".
- "Черкасчане" – 28,13% – 18 депутатов;
- "За майбутнє" – 18,75% – 12 депутатов;
- "Слуга народа" – 18,75% – 12 депутатов;
- "Европейская Солидарность" – 14,06% – 9 депутатов;
- "Батькивщина" – 10,94% – 7 депутатов;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9,38% – 6 депутатов.
Результаты выборов в Черкасский городской совет:
Кто именно стал представителем черкащан в городском совете проинформировали 6 ноября в Черкасской городской ТИК, сообщает "Общественное". Больше всего голосов получила партия" За будущее", однако вплотную к ней приблизилась"Слуга народа".
- "За майбутнє" – 14,11%;
- "Слуга народа" – 13,91%;
- "Европейская Солидарность" – 13,24%;
- "Голос" – 11,04%;
- ВО "Черкасчане" – 9,16%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,96%;
- ВО "Батькивщина" – 6,19%.
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