До Черкаської міської ради за результатами виборів 25 жовтня пройшли 7 політичних сил. 5%-ий бар'єр до обласної ради подолали 6 партій.

Про офіційні результати виборів до Черкаської обласної ради повідомили на сайті ЦВК. Найбільше представників отримало Всеукраїнське об'єднання "Черкащани".

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Результати виборів до Черкаської обласної ради:

"Черкащани" – 28,13 % – 18 депутатів;

"За майбутнє" – 18,75% – 12 депутатів;

"Слуга народу" – 18,75% – 12 депутатів;

"Європейська Солідарність" – 14,06% – 9 депутатів;

"Батьківщина" – 10,94% – 7 депутатів;

"Опозиційна платформа – За життя" – 9,38% – 6 депутатів.

Результати виборів до Черкаської міської ради:

Хто саме став представником черкащан у міській раді проінформували 6 листопада у Черкаській міській ТВК, повідомляє "Суспільне". Найбільше голосів отримала партія "За майбутнє", проте впритул до неї наблизилась "Слуга народу".

"За майбутнє" – 14,11%;

"Слуга Народу" – 13,91%;

"Європейська Солідарність" – 13,24%;

"Голос" – 11,04%;

ВО "Черкащани" – 9,16%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 6,96%;

ВО "Батьківщина" – 6,19%.

Яка ситуація з виборами мера Черкас

У Черкасах ще не оприлюднили результатів голосування за міського очільника. Проте, згідно з результатами екзитполів, у другому турі боротьби за крісло мера зійдуться чинний міський голова Анатолій Бондаренко та представник "Голосу" Віктор Євпак.

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