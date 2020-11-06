Результати виборів у Черкасах: які партії пройшли до обласної та міської рад
До Черкаської міської ради за результатами виборів 25 жовтня пройшли 7 політичних сил. 5%-ий бар'єр до обласної ради подолали 6 партій.
Про офіційні результати виборів до Черкаської обласної ради повідомили на сайті ЦВК. Найбільше представників отримало Всеукраїнське об'єднання "Черкащани".
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Результати виборів до Черкаської обласної ради:
- "Черкащани" – 28,13 % – 18 депутатів;
- "За майбутнє" – 18,75% – 12 депутатів;
- "Слуга народу" – 18,75% – 12 депутатів;
- "Європейська Солідарність" – 14,06% – 9 депутатів;
- "Батьківщина" – 10,94% – 7 депутатів;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 9,38% – 6 депутатів.
Результати виборів до Черкаської міської ради:
Хто саме став представником черкащан у міській раді проінформували 6 листопада у Черкаській міській ТВК, повідомляє "Суспільне". Найбільше голосів отримала партія "За майбутнє", проте впритул до неї наблизилась "Слуга народу".
- "За майбутнє" – 14,11%;
- "Слуга Народу" – 13,91%;
- "Європейська Солідарність" – 13,24%;
- "Голос" – 11,04%;
- ВО "Черкащани" – 9,16%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 6,96%;
- ВО "Батьківщина" – 6,19%.
Яка ситуація з виборами мера Черкас
У Черкасах ще не оприлюднили результатів голосування за міського очільника. Проте, згідно з результатами екзитполів, у другому турі боротьби за крісло мера зійдуться чинний міський голова Анатолій Бондаренко та представник "Голосу" Віктор Євпак.
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