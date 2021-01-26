Кто стал новым мэром Конотопа: ЦИК объявила победителя
Победителем повторного голосования в Конотопе стал представитель "Свободы" Артем Семенихин. За него свои голоса отдали 40,3% избирателей.
Источник: ЦИК
Результаты повторных выборов в Конотопе сообщает Центральная избирательная комиссия.
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Новым мэром города станет представитель "Свободы" Артем Семенихин. Он набрал 40,3% избирателей или 7 474 голоса.
Почему в Конотопе прошли повторные выборы
- На выборах 25 октября 2020 года Семенихин получил второе место. Он проиграл своему оппоненту Александру Луговому (самовыдвиженец, набрал 37%).
- Однако вскоре Луговой умер от коронавируса, так и не приступив к исполнению обязанностей.
- Из-за этого в Конотопе 24 января провели перевыборы. Явка на время закрытия участков составила 30,8%.
Что известно об Артеме Семенихине?"Свободовца" уже выбирали мэром в 2015 году. Но он не имел поддержки большинства депутатского корпуса, и его отстранили от должности двумя третями голосов. Семенихин восстанавливался в должности после решения суда.
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