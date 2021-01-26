Победителем повторного голосования в Конотопе стал представитель "Свободы" Артем Семенихин. За него свои голоса отдали 40,3% избирателей.

Источник: ЦИК

Результаты повторных выборов в Конотопе сообщает Центральная избирательная комиссия.

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Новым мэром города станет представитель "Свободы" Артем Семенихин. Он набрал 40,3% избирателей или 7 474 голоса.

Почему в Конотопе прошли повторные выборы

На выборах 25 октября 2020 года Семенихин получил второе место. Он проиграл своему оппоненту Александру Луговому (самовыдвиженец, набрал 37%).

Однако вскоре Луговой умер от коронавируса, так и не приступив к исполнению обязанностей.

Из-за этого в Конотопе 24 января провели перевыборы. Явка на время закрытия участков составила 30,8%.