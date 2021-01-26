Переможцем повторного голосування у Конотопі став представник "Свободи" Артем Семенихін. За нього свої голоси віддали 40,3% виборців.

Джерело: ЦВК

Результати повторних виборів у Конотопі повідомляє Центральна виборча комісія.

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Новим мером міста стане представник "Свободи" Артем Семенихін. Він набрав 40,3% виборців або 7 474 голоси.

Чому в Конотопі пройшли повторні вибори

На виборах 25 жовтня 2020 року Семенихін отримав друге місце. Він програв своєму опоненту Олександру Луговому (самовисуванець, набрав 37%).

Однак невдовзі Луговий помер від коронавірусу, так і не приступивши до виконання обов'язків.

Через це у Конотопі 24 січня провели перевибори. Явка на час закриття дільниць становила 30,8%.