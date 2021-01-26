Хто став новим мером Конотопа: ЦВК оголосила переможця
Переможцем повторного голосування у Конотопі став представник "Свободи" Артем Семенихін. За нього свої голоси віддали 40,3% виборців.
Джерело: ЦВК
Результати повторних виборів у Конотопі повідомляє Центральна виборча комісія.
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Новим мером міста стане представник "Свободи" Артем Семенихін. Він набрав 40,3% виборців або 7 474 голоси.
Чому в Конотопі пройшли повторні вибори
- На виборах 25 жовтня 2020 року Семенихін отримав друге місце. Він програв своєму опоненту Олександру Луговому (самовисуванець, набрав 37%).
- Однак невдовзі Луговий помер від коронавірусу, так і не приступивши до виконання обов'язків.
- Через це у Конотопі 24 січня провели перевибори. Явка на час закриття дільниць становила 30,8%.
Що відомо про Артема Семенихіна?"Свободівця" вже обирали мером у 2015 році. Але він не мав підтримки більшості депутатського корпусу і його усунули з посади двома третинами голосів. Семенихін поновлювався на посаді після рішення суду.
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