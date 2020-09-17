Об отдельном районе на Закарпатье, сепаратизме на Западной Украине, участниках ТКГ и выборах в ОРДЛО – в программе "Политанатомия" рассказали аналитик с Закарпатья Дмитрий Тужанский, замредактора издания "Украинская правда" Евгений Будерацкий, руководитель проекта "Донбасс.Реалии" Андрей Дегтяренко , бывший заместитель министра информполитики Татьяна Попова и политический аналитик Мария Золкина.

Про Береговский район

Недавно обнародовали новые проекты районирования украинских областей. На Закарпатье планируют создать отдельный Береговский район. По состоянию на данный момент, там 70% населения и местное самоуправление – это венгры. Об этом в эфире программы "Политбюро" на 24 канале сказал политолог и аналитик венгерского вопроса на Закарпатье Дмитрий Тужанский.

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По его словам, там нет серьезных проблем или сепаратизма. А одним из ключевых вопросов является то, что этот вопрос не обсуждали.

На данный момент речь идет о создании нового Береговского района, к которому планируют присоединить Виноградовский. Там доля венгров – меньше и в случае объединения она уменьшится с 70% до 40%,

– объяснил Тужанский.

Аналитик отметил, что важно понимать административную-территориальную реформу также в контексте децентрализации. Поскольку основные полномочия на местах перейдут на уровень объединенных территориальных общин.

"То есть местной власти, как таковой, в районах не останется. Теперь центральная власть сможет контролировать или блокировать инициативы. Но это мировая практика", – отметил Тужанский.

Что известно о реформе децентрализации в Украине?

Суть реформы предусматривает создание на всей территории страны отдельных территориальных общин – объединение ближайших городов, маленьких городков, поселков и сел. Вместе с объединением общинам предоставляются и часть денег, которые раньше шли налогами в государственный бюджет.



Ключевой целью реформы является то, чтобы люди получили деньги на местах и ​​самостоятельно могли решать, куда их вкладывать.



Сам процесс формирования ОТО продолжается уже 6 лет. С 2014 года общины могли добровольно объединяться, получая преференции из госбюджета. Он должен завершиться после местных выборов 25 октября 2020 года, когда украинцы будут выбирать не мэров и сельских голов, а руководителей ОТО.

О влиянии России и предостережения

По мнению политолога, опасения действительно сущетсвуют, поскольку речь идет об этническом вопросе. Но Россия будет пытаться использовать это в своих интересах.

Важно понять, что российские медиа и агенты влияния "разгоняют" эту страшилку, что Закарпатье станет вторым Донбассом и венгры требуют автономии. Но Закарпатье – маленький регион. Я думаю, нам надо готовиться, что россияне будут на этом играть,

– сказал Тужанский.

Также эксперт отметил, что не стоит забывать: административно-территориальная реформа – это прерогатива украинского государства. Он считает, что этнические меньшинства и учет их интересов – это хорошо, но это не значит, что надо создавать их автономии.



Карта районов Закарпатской области / Фото "Закарпатье онлайн"

О сепаратизме на Западной Украине

В Венгрии есть партия "Йобикка", которая напрямую финансируется Россией, это уже доказано. Условно говоря, это российская партия, которая разжигает там свою историю. В дампе Рапопорта также есть четкий сценарий. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала журналистка и бывшая заместитель министра информационной политики Татьяна Попова.

"Одна из последних идей Рапопорта перед предыдущим увольнением в конце 2014 года, когда не получилась "Новороссия" и его уволили. У них была идея о том, что давайте раскачивать (конфликт – 24 канал) на Западной Украине с помощью западно-украинского сепаратизма", – сообщила Попова.

Кто такой Борис Рапопорт?

Подчиненный Владислава Суркова – тогдашнего помощника российского президента Владимира Путина. Недавно выложили 10 гигабайт почты Рапопорта. Интересные сообщения датируются 2013-2014 годами и касаются они событий в Украине.

Она добавила, что речь была не только про Закарпатье, а говорили еще и о Галичине.

"Причем они хотели использовать разногласия, которые появились между Коломойским и Порошенко", – отметила Татьяна Попова.

Журналистка объяснила, что Россия очень подробно изучает все имеющиеся конфликты. Как международные, даже возможные в будущем, так и внутренние.

О переговорах ТКГ

Стало известно, что оккупированные территории Донбасса на переговорах Трехсторонней контактной группы будут представлять 2 журналиста, врач и юрист. Однако руководитель проекта "Донбасс.Реалии", журналист Андрей Дегтяренко заявил, что выдвижение участников ТКГ было непрозрачным.

Если честно, за эти 6 лет я не помню действительно важной ситуации, когда бы голос вынужденных переселенцев действительно принимали во внимание. Как при предыдущей власти, так и при этой. Даже выдвижение участников к ТКГ было очень непрозрачным. Это точно,

– сказал Дегтяренко.

Он объяснил, что во многих группах переселенцы выдвигали разных кандидатов. Было очень бурное и активное обсуждение о том, кого выдвигать, а кого нет.

Что известно о представителях Донбасса на переговорах ТКГ?

9 июня стало известно, что Офис Президента пригласил принять участие в переговорах ТКГ четырех представителей ОРДЛО.



Там объяснили, что привлечение представителей оккупированных территорий происходит с целью выполнения минских договоренностей, предусматривающих проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство.

О выборах в ОРДЛО

Украина предложила собственных представителей Донбасса в ТКГ. Одной из важных позиций, на которой они настаивают – это проведение местных выборов в октябре 2020 года на территории ОРДЛО исключительно по украинскому законодательству, с привлечением украинских журналистов, телевидения и политических партий. Впрочем, руководитель проекта "Донбасс. Реалии" Андрей Дегтяренко не верит, что эти выборы состоятся.

По его мнению, они вряд ли состоятся именно в октябре. Это нереально, несмотря на то, что от этой идеи еще не отказались в Офисе Президента, это все еще на повестке дня.

Это нереально совсем,

– отметил Андрей Дегтяренко.

Также он отметил, россияне и представители так называемой гибридной власти все эти годы не сидели ничего не делая. В частности, на оккупированных территориях создано много различных общественных организаций.

Представители от Донбасса в ТКГ

Донецкая область:

Сергей Гармаш – журналист;

Денис Казанский – журналист.

Луганская область: