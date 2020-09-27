В "Слуге народа" заявляют, что торговля местами в списках на выборах противоречит моральным принципам политсилы. Там называют заявление нардепа Галушко, который покинул партию, серьезным обвинением и обещают проверить информацию.

Об этом говорится в официальном заявлении "Слуги народа", обнародованном пресс-службой политсилы в телеграме.

Ранее Скандал в "Слуге народа": нардеп заявил о выходе из партии, которая "продает места в списках"

"Договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Служба безопасности партии уже начала проверки,

– отметили там.

В политсиле добавили, что также проверят факты, которые привел Александр Дубинский. По его данным, Галушко якобы встречался с оппонентами в округе № 97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы.

"Руководство "Слуги народа" доверяет партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решается там. В то же время высшие руководящие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек – и они ими непременно воспользуются, если факты "продажи мест" подтвердятся", – уточнили "слуги".

Отдельно они отреагировали и на выход Александра Галушко из партии. Так, в "Слуге народа" обещают рассмотреть его заявление, однако отмечают: о выходе из фракции депутата речь не идет.

Что известно о скандале с продажей мест в избирательных списках "слуг" и выходе Галушко из партии: