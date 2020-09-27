У "Слузі народу" заявляють, що торгівля місцями у списках на вибори суперечить моральним принципам політсили. Там називають заяву нардепа Галушка, який покинув партію, серйозним звинуваченням і обіцяють перевірити інформацію.

Про це мовиться в офіційній заяві "Слуги народу", оприлюдненій пресслужбою політсили у телеграмі.

Раніше Скандал у "Слузі народу": нардеп заявив про вихід з партії, яка "продає місця у списках"

"Договорняки" та торгівля місцями у списках суперечать моральним принципам нашої команди. Служба безпеки партії вже почала перевірки,

– наголосили там.

У політсилі додали, що також перевірять факти, які навів Олександр Дубінський. За його даними, Галушко нібито зустрічався з опонентами на окрузі № 97 і, ймовірно, мав намір включити їх людей до списку на місцеві вибори.



"Керівництво "Слуги народу" довіряє партійним командам у регіонах. Тому все, що можна вирішити в місцевому партійному осередку, вирішується там. Водночас вищі керівні органи і особи мають достатньо інструментів впливу на керівництво осередків – і вони ними неодмінно скористаються, якщо факти "продажу місць" підтвердяться", – уточнили "слуги".

Окремо вони відреагували й на вихід Олександра Галушка з партії. Так, у "Слузі народу" обіцяють розглянути його заяву, проте наголошують: про вихід із фракції депутата не йдеться.

Що відомо про скандал з продажем місць у виборчих списках "слуг" і вихід Галушка з партії: