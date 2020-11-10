Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел в Закарпатский областной совет. Баллотировался он от партий "Оппозиционный платформы – За жизнь".

В облсовет он попал под 6 номером ОПЗЖ. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

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Он получил 481 голос от избирателей. По данным ЦИК, Каськив – частный предприниматель и проживает в Киеве.

Скандальное прошлое Каськива: что известно