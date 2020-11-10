Скандальный Каськив от ОПЗЖ прошел в Закарпатский облсовет
Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел в Закарпатский областной совет. Баллотировался он от партий "Оппозиционный платформы – За жизнь".
В облсовет он попал под 6 номером ОПЗЖ. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.
К теме Возвращение экс-чиновников Януковича: в чем причина и что будет дальше
Он получил 481 голос от избирателей. По данным ЦИК, Каськив – частный предприниматель и проживает в Киеве.
Скандальное прошлое Каськива: что известно
- Во времена режима Януковича Владислав Каськив занимал должность председателя Госинвестпроекта. В 2015 году глава МВД Арсен Аваков заявил, что при его руководстве агентство потеряло 2 миллиарда гривен.
- 1 ноября 2017 года Каськива экстрадировали из Панамы в Украину. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев с возможностью внесения залога.
- Залог в размере 160 тысяч гривен за него внес юрист Виктор Ермолаев уже 2 ноября 2017 года. Каськив возместил государству 7,5 миллиона гривен убытков.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter