Скандальний Каськів від ОПЗЖ пройшов до Закарпатської облради
-
Колишній глава Держінвестпроєкту Владислав Каськів пройшов до Закарпатської обласної ради. Балотувався він від партї "Опозиційної платформи – За життя".
В облраду він потрапив під 6 номером від ОПЗЖ. Про це повідомила Центральна виборча комісія.
До теми Повернення ексчиновників Януковича: в чому причина і що буде далі
Він отримав 481 голос від виборців. За даними ЦВК, Каськів – приватний підприємець і проживає у Києві.
Скандальне минуле Каськіва: що відомо
- За часів режиму Януковича Владислав Каськів обіймав посаду голови Держінвестпроєкту. У 2015 році глава МВС Арсен Аваков заявив, що при його керівництві агенство втратило 2 мільярди гривень.
- 1 листопада 2017 року Каськіва екстрадували з Панами до України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 2 місяців з можливістю внесення застави.
- Заставу в розмірі 160 тисяч гривень за нього вніс юрист Віктор Єрмолаєв уже 2 листопада 2017 року. Каськів відшкодував державі 7,5 мільйона гривень збитків.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter