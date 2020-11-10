Колишній глава Держінвестпроєкту Владислав Каськів пройшов до Закарпатської обласної ради. Балотувався він від партї "Опозиційної платформи – За життя".

В облраду він потрапив під 6 номером від ОПЗЖ. Про це повідомила Центральна виборча комісія.

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Він отримав 481 голос від виборців. За даними ЦВК, Каськів – приватний підприємець і проживає у Києві.

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