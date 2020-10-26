Прямо сейчас главную тревогу вызывает бюджет на 2021 год, который лучше принять раньше, чем позже, считают иностранные экспеты. Не меньше их удивили результаты партии "Слуга народа".

Украина провела свои местные выборы 25-го октября. Голосование было важным, потому как мало показать, каким является политический климат в стране. Президента Владимира Зеленского избрали практически год назад, его партия одержала доминирующую победу на выборах в парламент. 24 канал публикует текст аналитика Атлантического совета Андерса Аслунда и другие оценки зарубежных СМИ.

Экзитполы Как проголосовали на местных выборах в крупных городах Украины

Четыре вывода после выборов

Несмотря на низкую явку, выборы в Украине привели к интересным выводам /Фото Atlantic Council

Благодаря процессу децентрализации, местные политики теперь имеют больше полномочий. Децентрализация – одна из наиболее успешных реформ в Украине с 2014 года и времен Революции Достоинства, это признано многими в мире. Поэтому, опираясь на данные первых экзитполов, можно сделать четыре вывода из последнего волеизъявления украинского народа.

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Во-первых, за сильных местных лидеров все еще голосуют. Мэры, которые сейчас на посту, движутся к уверенной победе (правда, кое-где может понадобиться второй тур – 24) почти по всей стране. И неважно, коррумпированы они или нет.

Во-вторых, явка была очень низкой, ожидаемая цифра пока близко к 37%. Это практически на 10% меньше избирателей, чем на местных выборах в 2015 году. Электорат демобилизован (а также боится заразиться на участке из-за вируса – 24).

В-третьих, все национальные партии получили вотум недоверия от народа. И здесь есть две реальности: прокремлевская Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) провела выборы относительно неплохо, но пропрезидентская партия "Слуга Народа" наоборот – довольно плохо. Ни одна из крупных партийных платформ не смогла обогнать локальные партии действующих мэров.

Четвертый вывод: украинская демократия остается живой и активной. Только мэры Харькова и Винницы получили абсолютное большинство голосов, там второго тура не будет. Скорее всего, большинство других из-за этого пройдут через три недели, когда сойдутся два лучших кандидата. Такая ситуация лишь подчеркивает вдохновляющий уровень политического соревнования.

Что это значит для украинской политики

Общие ожидания были такими: фракция "Слуга Народа" в Верховной Раде развалится после местных выборов. Это возможно, даже вероятно, но ни одна партия не находится в лучшей форме сейчас. Смогут ли депутаты президента держаться вместе?

Контроль под куполом Где-то 40-45 нардепов СН уже связали себя с олигархом Коломойским. Он также контролирует партию "За майбутнє" с 24 народными избранниками. Захочет ли он разбить президентское большинство и забрать к себе еще больше политиков? Между тем другие силы, не такие мощные как Коломойский, предлагают очень соблазнительные предложения "Слугам народа". Мало кто поставит на отсутствие дезертирства в ближайшие недели и месяцы.

Также Коломойский, отмечает AP, надеялся, что Зеленский отменит национализацию Приватбанка, но пока этого не произошло. Его канал 1+1 транслировал сериал, сделавший Зеленского известным.

Другие нардепы могут устроить бунт против партийной линии и держаться повестки реформ. Вообще-то именно она была платформой для Зеленского весной и летом 2019 года. До марта 2020, его партия часто голосовала в унисон с двумя наиболее нацеленными на изменения политсилами – "Европейской Солидарностью" (ЕС) и "Голосом".

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Но в последнее время, "слуги народа" голосовали вместе с "Оппозиционной платформой", которую возглавляет фактически родственник Путина Виктор Медведчук – его неофициальный представитель в Украине. Этот союз с Медведчуком совпал с резким падением рейтинга доверия к Зеленскому и его партии. Очевидный вывод, что Украина не поддерживают его курс на Россию и против реформ. Но слышит ли это Зеленский и его внутренний круг?

Украина доказала, что может быть достаточно гибкой в вопросе бюджета. Если Кабмин не способен провести бюджет через парламент, он будет вынужден уйти. Местные выборы доказали, что сейчас в парламенте нет оснований для функционирующего большинства. Даже сформировать коалиции для продвижения некоторых законопроектов может быть сложно.

Теперь, утверждает для AP Вадим Карасев, "Зеленскому придется противостоять и партиям, которые контролируют олигархи и растущим региональным элитам. А выборы могут стать холодным душем".

Параллельно, Зеленский проводил опрос по 5-ти вопросам. Оно, впрочем, было добровольное, многими игнорируемое и уличенное в незаконности. Скорее всего, пишет AP, это была попытка склонить на свою сторону более молодой и либеральный электорат, хотя кому действительно нужен медицинский каннабис, так это тяжело больным людям и медикам.

Конец сказки: что ждет Зеленского дальше

Пойдет ли президент на роспуск Рады и отставку кабмина? / Фото Pledge Times

Президент Зеленский сейчас имеет несколько серьезных проблем. У него, и президент должен это понимать, нет целостной программы. "Слуга народа" заходит на этап конечного упадка, их падение как политсилы отражает космический взлет прошлого года. Перед днем выборов рейтинг "СН" колебался около 16%, хотя в 2019 они выиграли с поддержкой 43% населения Украины.

Но, как было указано выше, ни одна национальная партия пока не готова заменить умирающий бренд Зеленского. Низкая явка и невозможность обыграть мощных локальных лидеров – уныние во всем политическом классе страны. Теперь, возможно, украинцы будут более осторожными в поиске нового "спасителя нации". Но их голод к справедливости и окончанию безнаказанности никуда не исчезнет.

С другой стороны, новые предвыборные гонки будут серьезным риском с сомнительными результатами для человека, который быстро сосредоточил в своих руках больше силы, чем любой другой украинский лидер.

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Как пишет Associated Press, причин ухудшения положения Зеленского несколько: уровень жизни продолжает падать, коррупция все еще широко распространена, международные усилия по урегулированию конфликта на Востоке Украины не принесли ожидаемых результатов. А значит, давление будет только расти, как и требование провести досрочные выборы в главный законодательный орган.

Лодку раскачивают с обеих сторон правые и левые, пытаясь бросить вызов большинству в парламенте и спровоцировать новый политический кризис,

– прокомментировал для AP политолог Владимир Фесенко.

Кабмин и Верховная Рада Украины могут стать теми, на кого глава государства выльет свой гнев. Их отставка – самый ожидаемый вариант разрешения кризиса. Владимира Зеленского избрали после того, как он обещал уничтожить культуру коррупции в самом сердце украинской политики. После того как он об этом забыл, народная поддержка была уничтожена.

Двери открыты для появления новой политической силы, действительно готовой бороться с коррупцией и предложить украинцам базовую защиту, которую они желают. Дважды подобные требования приводили к народным революциям в Украине. Голосование 25-го октября подчеркнуло, что довольно скромные требования остаются невыполненными.