В Украине 25 октября прошли очередные местные выборы. Западные партнеры Украины сошлись во мнении, что процесс волеизъявления граждан был вполне демократичным и прозрачным. Исключениями стали лишь единичные нарушения, которые не повлияли на общий процесс выборов.

Реакции Запада на украинские выборы собрал 24 канал. Первыми отреагировали послы "Большой семерки", а также представители ОБСЕ.

Послы G7

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Одними из первых об украинских выборах написали послы G7. Они отметили, что голосование на местных выборах – это "демократия в действии".

Послы стран G7 поздравляют украинцев с реализацией своего демократического права голоса. Это – демократия в действии: граждане, принимающие непосредственное участие в жизни своих городов и регионов,

– подчеркнули послы в твиттере.

Они также выразили надежду, что 18 общин, которые не смогли проголосовать на местных выборах, скорее смогут выбрать своих представителей.

Речь идет об общинах в Донецкой и Луганской областях, где ЦИК не назначила выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций.

ОБСЕ

В Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека отметили, что избирательный процесс прошел спокойно и был хорошо организован. Об этом заявила руководитель миссии наблюдателей Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

"На ограниченном количестве избирательных участков, которые посещали представители БДИПЧ ОБСЕ в день выборов, мы наблюдали, что избирательный процесс проходил в целом спокойно, хорошо организовано и прозрачно, все процедуры в целом были соблюдены", – сказала она.

Это предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ, представители миссии продолжат наблюдение за выборами в Украине во время второго тура.

Больше о ходе, результатах и подсчет голосов на местных выборах в Украине читайте по ссылке.



Итоги дня выборов 25 октября / Инфографика 24 канала