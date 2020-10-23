Начиная с официального старта предвыборной кампании 5 сентября 2020 года, партии потратили на рекламу в Facebook более 70 миллионов гривен. Особенно активно политические силы рекламировали себя в последние недели.

Гражданская сеть "Опора" призывает политические партии обозначить информацию о расходах в финансовых отчетах своих предвыборных фондов, пишет Интерфакс-Украина.

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Примерные суммы денег на рекламу в Facebook назвала председатель правления организации Ольга Айвазовская.

В период официального избирательного процесса с 5 сентября, по нашим оценкам, на рекламу в этой соцсети различные политические партии потратили более 70 миллионов гривен – это примерно 2,5 миллиона долларов,

– отметила Айвазовская.

Общественная сеть отмечает, что в последние недели рекламная кампания в Facebook была особенно насыщенной.

Если сравнивать финансовые затраты партий на соцсеть в целом, то в сентябре они составляли примерно 30 тысяч долларов в день. Зато в октябре сумма достигала 150 тысяч в день.

Обратите внимание! 23 октября – последний день, когда политические силы могут проводить агитацию. Местные выборы пройдут 25 октября. Подробно о них читайте по ссылке.