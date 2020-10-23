Сколько партии потратили на рекламу в Facebook за два месяца: сумма впечатляет
Начиная с официального старта предвыборной кампании 5 сентября 2020 года, партии потратили на рекламу в Facebook более 70 миллионов гривен. Особенно активно политические силы рекламировали себя в последние недели.
Гражданская сеть "Опора" призывает политические партии обозначить информацию о расходах в финансовых отчетах своих предвыборных фондов, пишет Интерфакс-Украина.
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Примерные суммы денег на рекламу в Facebook назвала председатель правления организации Ольга Айвазовская.
В период официального избирательного процесса с 5 сентября, по нашим оценкам, на рекламу в этой соцсети различные политические партии потратили более 70 миллионов гривен – это примерно 2,5 миллиона долларов,
– отметила Айвазовская.
Общественная сеть отмечает, что в последние недели рекламная кампания в Facebook была особенно насыщенной.
Если сравнивать финансовые затраты партий на соцсеть в целом, то в сентябре они составляли примерно 30 тысяч долларов в день. Зато в октябре сумма достигала 150 тысяч в день.