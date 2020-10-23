Починаючи з офіційного старту передвиборчої кампанії 5 вересня 2020 року, партії витратили на рекламу в Facebook понад 70 мільйонів гривень. Особливо активно політичні сили рекламували себе в останні тижні.

Громадянська мережа "Опора" закликає політичні партії позначити інформацію про витрати у фінансових звітах своїх передвиборчих фондів, пише Інтерфакс-Україна.

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Приблизні суми грошей на рекламу у Facebook назвала голова правління організації Ольга Айвазовська.

У період офіційного виборчого процесу з 5 вересня, за нашими оцінками, на рекламу у цій соцмережі різні політичні партії витратили понад 70 мільйонів гривень – це приблизно 2,5 мільйона доларів,

– зазначила Айвазовська.

Громадська мережа наголошує, що протягом останніх тижнів рекламна кампанія в Facebook була особливо насиченою.

Якщо порівнювати фінансові витрати партій на соцмережу загалом, то в вересні вони становили приблизно 30 тисяч доларів у день. Натомість у жовтні сума досягала 150 тисяч у день.

Зверніть увагу! 23 жовтня – останній день, коли політичні сили можуть проводити агітацію. Місцеві вибори пройдуть 25 жовтня. Детально про них читайте за посиланням.