Скільки партії витратили на рекламу в Facebook за два місяці: сума вражає
Починаючи з офіційного старту передвиборчої кампанії 5 вересня 2020 року, партії витратили на рекламу в Facebook понад 70 мільйонів гривень. Особливо активно політичні сили рекламували себе в останні тижні.
Громадянська мережа "Опора" закликає політичні партії позначити інформацію про витрати у фінансових звітах своїх передвиборчих фондів, пише Інтерфакс-Україна.
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Приблизні суми грошей на рекламу у Facebook назвала голова правління організації Ольга Айвазовська.
У період офіційного виборчого процесу з 5 вересня, за нашими оцінками, на рекламу у цій соцмережі різні політичні партії витратили понад 70 мільйонів гривень – це приблизно 2,5 мільйона доларів,
– зазначила Айвазовська.
Громадська мережа наголошує, що протягом останніх тижнів рекламна кампанія в Facebook була особливо насиченою.
Якщо порівнювати фінансові витрати партій на соцмережу загалом, то в вересні вони становили приблизно 30 тисяч доларів у день. Натомість у жовтні сума досягала 150 тисяч у день.