В Киеве только 40% избирательных участков передали протоколы о подсчете голосов в районы. Первый район с информацией о голосовании ожидают не раньше 29 октября.

В районах получили протоколы с 40% участков

Всего в Киеве 1 106 избирательных участков. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской ТИК Николай Нилов, передает Интерфакс-Украина.

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На сегодня в 10 районах получили протоколы подсчета голосов из 417 избирательных участков,

– рассказал Нилов.

Первый район сможет приехать в городскую ТИК со всей документацией не раньше четверга, 29 октября.

Результаты должны объявить до 6 ноября

Относительно оглашения результатов голосования в столице, то оно должно состояться не позднее, чем на 12 день после выборов. Эта дата, согласно плану ЦИК – 6 ноября. В территориальной избирательной комиссии обещают, что постараются справиться с подсчетом быстрее.

В Киеве, вероятно, будет второй тур голосования

Отметим, что наиболее вероятно, что городского главу киевляне будут избирать во втором туре.

Результаты экзитпола, проведенного соцгруппой "Рейтинг":

Виталий Кличко, действующий мэр Киева, партия "УДАР" – 47,8%,

Александр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,

Сергей Притула, "Голос" – 8,3%,

Ирина Верещук, "Слуга народа" – 8%,

Алексей Кучеренко, "Батькивщина" – 6,3%,

Андрей Пальчевский, самовыдвиженец – 4,5%,

Главное о местных выборах-2020 в Украине можно прочитать здесь.



Результаты экзитпола в Киеве / Инфографика 24 канала