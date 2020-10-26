Медленный подсчет: сколько участков передали протоколы в районы в Киеве
В Киеве только 40% избирательных участков передали протоколы о подсчете голосов в районы. Первый район с информацией о голосовании ожидают не раньше 29 октября.
В районах получили протоколы с 40% участков
Всего в Киеве 1 106 избирательных участков. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской ТИК Николай Нилов, передает Интерфакс-Украина.
К теме Как проголосовали на местных выборах в большах городах Украины: результаты экзитполов
На сегодня в 10 районах получили протоколы подсчета голосов из 417 избирательных участков,
– рассказал Нилов.
Первый район сможет приехать в городскую ТИК со всей документацией не раньше четверга, 29 октября.
Результаты должны объявить до 6 ноября
Относительно оглашения результатов голосования в столице, то оно должно состояться не позднее, чем на 12 день после выборов. Эта дата, согласно плану ЦИК – 6 ноября. В территориальной избирательной комиссии обещают, что постараются справиться с подсчетом быстрее.
В Киеве, вероятно, будет второй тур голосования
Отметим, что наиболее вероятно, что городского главу киевляне будут избирать во втором туре.
Результаты экзитпола, проведенного соцгруппой "Рейтинг":
- Виталий Кличко, действующий мэр Киева, партия "УДАР" – 47,8%,
- Александр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,
- Сергей Притула, "Голос" – 8,3%,
- Ирина Верещук, "Слуга народа" – 8%,
- Алексей Кучеренко, "Батькивщина" – 6,3%,
- Андрей Пальчевский, самовыдвиженец – 4,5%,
Главное о местных выборах-2020 в Украине можно прочитать здесь.