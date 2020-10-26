В Києві лише 40% виборчих дільниць передали протоколи про підрахунок голосів у райони. Перший район з інформацією про голосування очікують не раніше 29 жовтня.

У районах отримали протоколи з 40% дільниць

Загалом у Києві 1 106 виборчих дільниць. Про це повідомив заступник голови Київської міської ТВК Микола Нілов, інформує Інтерфакс-Україна.

До теми Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів

На сьогодні в 10 районах отримали протоколи підрахунку голосів з 417 виборчих дільниць,

– розповів Нілов.

Перший район зможе приїхати у міську ТВК з усією документацією не раніше четверга, 29 жовтня.

Результати мають оголосити до 6 листопада

Щодо оголошення результатів голосування у столиці, то воно має відбутись не пізніше, як на 12 день після виборів. Ця дата, згідно з планом ЦВК, – 6 листопада. У територіальній виборчій комісії обіцяють, що намагатимуться справитись з підрахунком швидше.

У Києві, ймовірно, буде другий тур голосування

Зазначимо, що найімовірніше, що міського очільника кияни обиратимуть у другому турі.

Результати екзитполу, проведеного соцгрупою "Рейтинг":

Віталій Кличко, чинний мер Києва, партія "УДАР" – 47,8%,

Олександр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,

Сергій Притула, "Голос" – 8,3%,

Ірина Верещук, "Слуга народу" – 8%,

Олексій Кучеренко, "Батьківщина" – 6,3%,

Андрій Пальчевський, самовисуванець – 4,5%,

Головне про місцеві вибори-2020 в Україні можна прочитати тут.



Результати екзитполу у Києві / Інфографіка 24 каналу