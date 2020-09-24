Более 40% украинцев твердо уверены, что придут голосовать на местных выборах 25 октября. Кроме того, 6% избирателей утверждают, что не будут голосовать. В то, что после выборов ситуация в Украине никак не изменится, верят 41% украинцев.

38% украинцев убеждены, что после местных выборов ситуация в их населенных пунктах не изменится. Зато 34% – верят в перемены к лучшему. Такие данные обнародовал фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучеровка.

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Наиболее негативно настроены жители восточных областей – лишь 29% людей верят, что местные выборы улучшат ситуацию в их населенном пункте. Зато на западе 41% населения ожидает улучшения жизни.

Также 41% украинцев считают, что на выборах будут нарушения, однако на конечный результат они не повлияют. В частности, 13,5% жителей восточных областей уверены, что результаты будут подтасованы. В честные выборы верят 26% людей из западных областей.

Сторонники партии "Европейская Солидарность" являются наибольшими оптимистами – 61% таких респондентов верит, что результаты местных выборов улучшат ситуацию в городе или селе, где они проживают. Также в улучшение жизни верят 46% людей, которые поддерживают "Слугу народа". Наиболее скептически настроены избиратели партий "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

Обратите внимание! Опрос провели 14 – 19 августа 2020 года. В целом опросили 2022 людей в возрасте от 18 лет и старше методом личного интервью. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Кратко про местные выборы 2020