Скільки українців вірять у покращення життя після місцевих виборів
Понад 40% українців твердо впевненні, що прийдуть голосувати на місцевих виборах 25 жовтня. Крім того, 6% виборців стверджують, що не будуть голосувати. У те, що після виборів ситуація в Україні ніяк не зміниться, вірять 41% українців.
38% українців переконані, що після місцевих виборів ситуація у їхніх громадах не зміниться. Натомість 34% – вірять у зміни на краще. Такі дані оприлюднив фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучерівка.
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Найбільш негативно налаштовані мешканці східних областей – лише 29% людей вірять, що місцеві вибори покращать ситуацію у їхньому населеному пункті. Натомість на заході 41% населення очікує на покращення життя.
Прихильники партії "Європейська Солідарність" є найбільшими оптимістами – 61% таких респондентів вірить, що результати місцевих виборів поліпшать ситуацію у місті чи селі, де вони проживають. Також у покращення життя вірять 46% людей, які підтримують "Слугу народу". Найбільш скептично налаштовані виборці партій "ОПЗЖ" та "Батьківщина".
Коротко про місцеві вибори 2020
- Голосування на місцевих виборах 2020 відбудеться на усій території України, окрім окупованого Криму та Донбасу 25 жовтня.
- 5 вересня кандидати на виборах розпочали передвиборчу кампанію.
- Зареєструватися кандидатом на вибори можна до 24 вересня.
- До 22 жовтня кандидати можуть проводити передвиборчу агітацію.