Понад 40% українців твердо впевненні, що прийдуть голосувати на місцевих виборах 25 жовтня. Крім того, 6% виборців стверджують, що не будуть голосувати. У те, що після виборів ситуація в Україні ніяк не зміниться, вірять 41% українців.

38% українців переконані, що після місцевих виборів ситуація у їхніх громадах не зміниться. Натомість 34% – вірять у зміни на краще. Такі дані оприлюднив фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучерівка.

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Найбільш негативно налаштовані мешканці східних областей – лише 29% людей вірять, що місцеві вибори покращать ситуацію у їхньому населеному пункті. Натомість на заході 41% населення очікує на покращення життя.

Також 41% українців вважають, що на виборах будуть порушення, однак на кінцевий результат вони не вплинуть. Зокрема, 13,5% мешканців східних областей впевненні, що результати будуть підтасовані. У чесні вибори вірять 26% людей із західних областей.

Прихильники партії "Європейська Солідарність" є найбільшими оптимістами – 61% таких респондентів вірить, що результати місцевих виборів поліпшать ситуацію у місті чи селі, де вони проживають. Також у покращення життя вірять 46% людей, які підтримують "Слугу народу". Найбільш скептично налаштовані виборці партій "ОПЗЖ" та "Батьківщина".

Зверніть увагу! Опитування провели 14 – 19 серпня 2020 року. Загалом опитали 2022 людей віком від 18 років і старші методом особистого інтерв'ю. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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