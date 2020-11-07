"Слуга народа" Андрийович уже не народный депутат: почему он отказался от мандата
Народный депутат от "Слуги народа" Зиновий Андрийович отказался от депутатского мандата. Произошло это после его победы на местных выборах на Прикарпатье.
Заявление о сложении депутатских полномочий Зиновий Андрийович опубликовал на странице в фейсбуке.
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Работая в Раде, сердцем и душой всегда был в своем родном крае. Год в парламенте выдался достаточно сложным и насыщенным, однако важным. Год полученного опыта, изменений и вызовов. Год борьбы и принятых сверхважных решений,
– написал нардеп.
Теперь он приступает к исполнению обязанностей на новой должности. Андрийович победил на выборах главы Надвирнянской ОТО Ивано-Франковской области.
"Слуга народа" написал заявление о сложении полномочий нардепа / Фото из фейсбука Зиновия Андрийовича
Что известно об Андрийовиче
- Его избрали в Верховную Раду от партии Слуга народа в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области.
- С 2006 года трижды занимал должность городского главы Надвирной.
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