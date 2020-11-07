Народний депутат від "Слуги народу" Зіновій Андрійович відмовився від депутатського мандата. Сталося це після його перемоги на місцевих виборах на Прикарпатті.

Заяву про складання депутатських повноважень Зіновій Андрійовий опублікував на сторінці у фейсбуці.

Читайте також Офіційні результати місцевих виборів 2020 року: хто переміг

Працюючи у Раді, серцем і душею завжди був у своєму рідному краї. Рік у парламенті видався досить складним та насиченим, однак важливим. Рік здобутого досвіду, змін та викликів. Рік боротьби та прийнятих надважливих рішень,

– написав нардеп.

Тепер він приступає до виконання обов’язків на новій посаді. Андрійович переміг на виборах голови Надвірнянської ОТГ Івано-Франківської області.



"Слуга народу" написав заяву про складання повноважень нардепа / Фото з фейсбуку Зіновія Андрійовича

Що відомо про Андрійовича