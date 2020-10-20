За год партия "Слуга народа" прошла путь от безумной популярности до политсилы с нестабильным рейтингом. Несмотря на это, местами политическая сила президента Украины имеет неплохие шансы на местных выборах 25 октября 2020 года.

Что известно о партии "Слуга народа": история создания, лидеры, программа и скандалы, – читайте в материале сайта 24 канала.

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История создания партии

Партия "Слуга народа" была зарегистрирована еще 13 апреля 2016 года под названием – "Партия решительных перемен". Переименование и передача прав собственности состоялись в конце 2017 года. Главой новоиспеченной виртуальной политической силы стал Иван Баканов – друг детства Владимира Зеленского, один из руководителей студии "Квартал 95" и будущий глава СБУ.

Летом-2018 о партии стало известно широкой общественности, а с осени ее активно начали пиарить. Большую роль в популярности политсилы сыграл одноименный сериал, который выходил на телеканале "1+1" в 2015-2019 годах.

Рекламный ролик партии "Слуга народа": смотрите видео

Как утверждал Владимир Зеленский, накануне президентских выборов "неизвестные" решили зарегистрировать партию под названием "Слуга народа", которая уже четко ассоциировалась с деятельностью "Квартала" и соответствующим сериалом. По словам действующего президента, такое решение было скорее юридическим нюансом, чем политическим проектом. Однако история с защитой бренда быстро изменила вектор и уже 21 января 2019 года "Слуга народа" выдвинула Зеленского кандидатом в Президенты, а также объявила о том, что будет участвовать в выборах в Верховную Раду в октябре 2019 года.

Во втором туре президентских выборов 2019 года Владимир Зеленский одержал уверенную победу, обойдя тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко. За несколько месяцев аналогичного успеха добилась и политсила Президента. Успех на парламентских выборах позволил "Слугам народа" впервые в истории независимой Украины сформировать монобольшинство в Верховной Раде.

При этом, что это за политсила, какая у нее идеология и ценности, не знали ни ее основатели, ни сам Зеленский. Собственно, с тех пор не изменилось практически ничего. Партия "Слуга народа" существует, но не знает, какая у нее идеология, кроме той, чтобы быть типичной "партией власти".

Лидеры партии

В мае 2019 года на пресс-конференции партии было объявлено о решении выдвинуть главой "Слуги народа" Дмитрия Разумкова. Он был представителем Зе-команды в ходе президентской кампании и фактически единственным узнаваемым политиком, кроме самого Зеленского.

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После парламентских выборов Разумков был избран спикером Верховной Рады. 10 ноября 2019 года политик озвучил решение о сложении полномочий лидера партии. В своем выступлении Разумков добавил, что для повторения результатов президентских и парламентских выборов важно создать партийную структуру, чем должны заняться новые руководители партии. Таким образом, Разумков признал, что украинцы на выборах проголосовали за виртуальную партию.

Александр Корниенко – председатель политсилы / Пресс-служба партии "Слуга народа"

Таким образом, новым лидером партии стал бывший бард и пиарщик Александр Корниенко. Именно он с осени 2019 года занимается налаживанием представительства на областном уровне, региональными командами в каждом районе и обеспечивает коммуникацию с населением перед местными выборами. Правда, чаще попадает в скандалы (например, николаевская история с "корабельной сосной").

На съезде партии Корниенко акцентировал внимание на трех основных приоритетах до 2023 года: "Первое – это качественное изменение политики на местном уровне, второе – это качественно новый подход к партийному строительству, и третий – превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране и подготовки новой политической элиты для Украины". Также Корниенко заявил, что партия должна быть "сексуальной", но, похоже, вложил в эти слова свой собственный смысл.

Идеология и ценности партии

После переизбрания лидера "Слуги народа", партия объявила об изменении официальной идеологии – вместо модного либертарианства, с которым политическая сила одержала победу на президентских выборах, Корниенко предложил придерживаться предписаний придуманного им термина – "креативного украинского центризма".

Такая идеология, по мнению политика, станет удачным инструментом для выполнения программы партии и построения украинского государства. По убеждению Корниенко, выбранная модель отрицает любые политические крайности и проявления радикализма.

Заявленное далеко не всегда воплощалось в реальность: в 2020 году монобольшинство практически перестало существовать – из-за ряда скандалов фракцию оставило немало депутатов, также "Слуги" оказались под влиянием олигархов (Ахметова, Коломойского и т.д.). На местных выборах 2020 партия столкнулась с кадровым дефицитом, а также нехваткой финансирования, поэтому в некоторых областях партийную франшизу перекупили тамошние "князьки".

Впрочем, даже в таких сложных условиях у партии есть шансы показать местами вполне приличные результаты на выборах.

Рейтинг партии

По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", в течение 2020 года популярность президентской партии "Слуга народа" снизилась с 65 – 40% до 26%. Впрочем, даже такие цифры позволяют политической силе обойти конкурентов.

Немалую поддержку партии обеспечивает Днепр. По данным рейтингов, "Слугу народа" здесь готовы поддержать 14,7% избирателей. На выборах в Харьковский облсовет партия может набрать 11,6% голосов. Согласно сентябрьскому опросу КМИС, "Слуге народа" отдают предпочтение 7,2% опрошенных одесситов.

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Программа партии

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что за каждым кандидатом на местных выборах будет стоять своя уникальная программа, поскольку каждый регион развивается по-своему. Однако даже несмотря на различия городов и территориальных общин, программы партии будут объединены "одной общей рамкой".

Среди общих положений партии, вероятно, и станут центральными тезисами программы местных кандидатов:

обновленная и ответственная власть;

уничтожение системной коррупции;

обеспечение инициатив Президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины;

перезагрузка судебной системы и реформирование правоохранительных органов;

создание благоприятных условий для ведения бизнеса;

реформирование социальной сферы;

введение государственной стратегии оптимизации жилищно-коммунальных тарифов путем демонополизации энергетических рынков, увеличения собственной добычи энергоресурсов и устранения коррупционной составляющей в тарифообразовании;

улучшение инфраструктуры и защита окружающей среды;

доступная медицина и оптимизированная система науки и образования.

Кандидаты

В Киеве от партии президента на должность мэра идет нардеп Ирина Верещук.

Мэрская программа Ирины Верещук ("Пять лет – пять шагов") предусматривает реконструкцию станции аэрации в Бортничах, строительство малой объездной дороги, социального жилья и мусороперерабатывающего завода; создание сети перехватывающих парковок на окраинах города. Сама госпожа Верещук ведет кампанию в модном приложения ТикТок.

Кандидаты от "Слуги народа" на местных выборах 2020 года / Пресс-служба партии "Слуга народа"

Основными направлениями движения команды из Днепра являются: внедрение программы электронного управления городом – "Днепр на ладони"; реконструкция больниц города; переоснащение учебных заведений, интеграция современных методов обучения; реформирование сферы ЖКХ; реализация программы "Единый билет"; повышение инвестиционной привлекательности города.

Для Одесской области партия предлагает социально-гуманитарный расцвет (создание системы современного образования, обеспечение крепкого здоровья, создание условий для физического воспитания и спорта, обеспечения достойного труда и предоставление долгосрочных льготных кредитов на приобретение жилья определенным категориям населения), эко-трансформацию, глобализацию туристической и культурной среды, создание эффективного экономического пространства.

Действующий председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в своей программе обещает сотрудничество с большим и малым бизнесом, устранение коррупции и "откатов", прозрачное распределение бюджетов города, обеспечение равных условий для всех жителей общины.

Кандидаты от "Слуги народа" на местных выборах 2020 года / Пресс-служба партии "Слуга народа"

Виктор Щадей, который баллотируется в мэры Ужгорода, опубликовал программу под названием "Возможности города – на благо всех ужгородцев". Среди приоритетов: замена водоводов, новые автобусы на все без исключения маршруты; начало строительства новой школы и детского сада; качественная и доступная медицина; ремонт многоэтажек и улиц, решение проблемы с мусором, а также поддержка сферы культуры, молодежи и сохранения исторического наследия Ужгорода.

Программа Виктора Евдокимова, который представляет партию в Житомире, базируется вокруг решения экологических проблем, обеспечения комфорта города и безопасности для жителей города. В частности неотложных решений требуют проблемы с водоснабжением, переработкой мусора, доброустройством во всех районах.