За рік партія "Слуга народу" пройшла складний шлях – від шаленої популярності до певної зневіри. Проте в багатьох регіонах "СН" має хороші шанси на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Що відомо про партію "Слуга народу": історія створення, лідери, програма та скандали, – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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Історія створення партії

Партія "Слуга народу" була зареєстрована ще 13 квітня 2016 року під назвою – "Партія рішучих змін". Перейменування та передача прав власності відбулися наприкінці 2017 року. Очільником новоспеченої віртуальної політичної сили став Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського, один з керівників студії "Квартал 95" та майбутній голова СБУ.

Влітку-2018 про партію стало відомо широкому загалу, а з осені її активно почали піарити. Велику роль в популярності політсили відіграв однойменний серіал, який виходив на телеканалі "1+1" у 2015-2019 роках.

Рекламний ролік партії "Слуга Народу": дивіться відео

Як запевняв Володимир Зеленський, напередодні президентських виборів "невідомі" вирішили зареєструвати партію під назвою "Слуга народу", яка вже чітко асоціювалася з діяльністю "Кварталу" та серіалу. За словами чинного президента, таке рішення було радше юридичним нюансом, аніж політичним проєктом. Однак історія із захистом бренду швидко змінила вектор і вже 21 січня 2019 року "Слуга народу" висунула Зеленського кандидатом в Президенти, а також оголосила про те, що братиме участь на виборах до Верховної Ради в жовтні 2019 року.

У другому турі президентських виборів 2019 року Володимир Зеленський здобув впевнену перемогу, обійшовши тогочасного Президента України Петра Порошенка. За кілька місяців аналогічного успіху домоглася й політсила Президента. Успіх на парламентських виборах дозволив "Слугам народу" вперше в історії Незалежної України сформувати монобільшість у Верховній Раді.

При цьому, що це за політсила, яка в неї ідеологія та цінності, не знали ані її фундатори, ані сам Зеленський. Власне, з того часу не змінилося практично нічого. Партія "Слуга народу" існує, але не знає, яка в неї ідеологія, крім тої, щоб бути типовою “партією влади”.

Лідери партії

У травні 2019 року на пресконференції партії було оголошено про рішення висунути главою "Слуги народу" Дмитра Разумкова. Він був речником Зе-команди у ході президентської кампанії й фактично єдиним впізнаваним політиком, крім самого Зеленського.

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Після парламентських виборів Разумкова було обрано спікером Верховної Ради. 10 листопада 2019 року політик озвучив рішення про складення повноважень лідера партії. У своєму виступі Разумков додав, що для повторення результатів президентських та парламентських виборів важливо створити партійну структуру, чим повинні зайнятися нові керівники партії. Таким чином, Разумков визнав, що українці на виборах проголосували за віртуальну партію.

Олександр Корнієнко – голова політсили / Преслужба партії "Слуга народу"

Таким чином, новим лідером партії став колишній бард та піарник Олександр Корнієнко. Саме він з осені 2019 року займається налагодженням представництва на обласному рівні, регіональними командами у кожному район та забезпечує комунікацію з населенням перед місцевими виборами. Щоправда, частіше потрапляє у скандали (наприклад, миколаївська історія з "корабельною сосною").

На з'їзді партії Корнієнко закцентував увагу на трьох основних пріоритетах до 2023 року: "Перше — це якісна зміна політики на місцевому рівні, друге — це якісно новий підхід до партійного будівництва і третій — перетворення партії в центр ухвалення головних політичних рішень в країні та підготовки нової політичної еліти для України". Також Корнієнко заявив, що партія має бути "сексуальною", але, схоже, вклав у ці слова свій власний зміст.

Ідеологія та цінності партії

Після переобрання лідера "Слуги народу", партія оголосила про зміну офіційної ідеології – замість модного лібертаріанства, з яким політична сила здобула перемогу на президентських виборах, Корнієнко запропонував дотримуватися приписів вигаданого ним терміну - "креативного українського центризму".

Така ідеологія, на думку політика, стане вдалим інструментом для виконання програми партії та побудови української держави. На переконання Корнієнка, обрана модель заперечує будь-які політичні крайнощі та прояви радикалізму.

Заявлене далеко не завжди втілювалось у реальність: у 2020 році монобільшість практично перестала існувати - через низку скандалів фракцію залишило чимало депутатів, також "Слуги" опинилися під впливом олігархів (Ахметова, Коломойського тощо). На місцевих виборах 2020 партія стикнулась з кадровим дефіцитом, а також браком фінансування, тому у деяких областях партійну франшизу перекупили тамтешні "князьки".

Втім, навіть в таких складних умовах у партії є шанси показати подекуди цілком пристойні результати на виборах.

Рейтинг партії

За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", впродовж 2020 року популярність президентської партії "Слуга народу" знизилася з 65 – 40% до 26%. Втім навіть такі цифри дозволяють політичній силі обійти конкурентів.

Чималу підтримку партії забезпечує Дніпро. За даними рейтингів, "Слугу народу" тут готові підтримати 14,7% виборців. На виборах до Харківської облради партія може набрати 11,6% голосів. Згідно з вересневим опитуванням КМІС, "Слузі народу" віддають перевагу 7,2% опитаних одеситів.

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Програма партії

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що за кожним кандидатом на місцевих виборах стоятиме своя унікальна програма, оскільки кожний регіон розвивається по-своєму. Однак навіть попри відмінності міст та територіальних громад, програми партії будуть об'єднанні "однією спільною рамкою".

Серед загальних положень партії, які ймовірно, й стануть центральними тезами програми місцевих кандидатів:

оновлена та відповідальна влада;

знищення системної корупції;

забезпечення ініціатив Президента, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України;

перезавантаження судової системи та реформування правоохоронних органів;

створення сприятливих умов для ведення бізнесу;

реформування соціальної сфери;

запровадження державної стратегії оптимізації житлово-комунальних тарифів шляхом демонополізації енергетичних ринків, збільшення власного видобутку енергоресурсів та усунення корупційної складової в тарифоутворенні;

покращення інфраструктури та захист довкілля;

доступна медицина та оптимізована система науки та освіти.

Кандидати

У Києві від партії президента на посаду мера йде нардеп Ірина Верещук.

Мерська програма Ірини Верещук ("П'ять років – п'ять кроків") передбачає реконструкцію станції аерації в Бортничах, будівництво малої об'їзної дороги, соціального житла та сміттєпереробного заводу; створення мережі перехоплюючих парковок на околицях міста. Сама пані Верещук веде кампанію у модному застосунку ТікТок.

Кандидати від "Слуги народу" на місцевих виборах 2020 року / Преслужба партії "Слуга народу"

Основними напрямками руху команди із Дніпра є: впровадження програми електронного управління містом – "Дніпро на долоні"; реконструкція лікарень міста; переоснащення закладів освіти, інтеграція сучасних методів навчання; реформування сфери ЖКГ; реалізація програми "Єдиний квиток"; підвищення інвестиційної привабливості міста.

Для Одеської області партія пропонує соціально-гуманітарний розквіт (створення системи сучасної освіти, забезпечення міцного здоров'я, створення умов для фізичного виховання та спорту, забезпечення гідної праці та надання довгострокових пільгових кредитів на придбання житла певним категоріям населення), екотрансформацію, глобалізацію туристичного і культурного середовища, створення ефективного економічного простору.

Чинний голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов у своїй програмі обіцяє співпрацю з великим та малим бізнесом, усунення корупції та "відкатів", прозорий розподіл бюджетів міста, забезпечення рівних умов для всіх мешканців громади.

Кандидати від "Слуги народу" на місцевих виборах 2020 року / Преслужба партії "Слуга народу"

Віктор Щадей, який балотується в мери Ужгорода опублікував програму з назвою "Можливості міста – на благо всіх ужгородців". Серед пріоритетів: заміна водомереж, нові автобуси на всі, без винятку, маршрути; початок будівництва нової школи та дитячого садочка; якісна і доступна медицина; ремонт багатоповерхівок та вулиць, розв'язання проблеми зі сміттям, а також підтримка сфери культури, молоді та збереження історичної спадщини Ужгорода.

Програма Віктора Євдокимова, який представляє партію в Житомирі, базується довкола розв'язання екологічних проблем, забезпечення комфорту міста та безпеки для жителів міста. Зокрема нагальних вирішень потребують проблеми з водопостачанням, сміттєпереробленням, доброустроєм у всіх районах.