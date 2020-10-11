"Слуга народа" после выборов объединится в регионах с ОПЗЖ, – нардеп Качура
После местных выборов 25 октября партия "Слуга народа" объединится с партией "Оппозиционная платформа — За жизнь". Объединение состоится в местных, районных и областных советах. Нардеп Качура считает, что избежать этого невозможно.
Почему "Слуга народа" объединится с ОПЗЖ
На востоке Украины есть регионы, где многие избиратели поддерживают ОПЗЖ. Именно поэтому "слуги" планируют объединиться с"Оппозиционной платформой – За жизнь". Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в интервью "Еднисть".
Читайте также Депутат от "Слуги народа" не против закупки российской вакцины от COVID-19
Надо будет какую-то конструкцию (сотрудничество между партиями — 24 канал) выстраивать,
– подчеркнул Качура.
Что известно о сотрудничестве "слуг" с другими партиями
Нардеп также рассказал, готова ли "Слуга народа" объединиться с другими партиями:
- "Баткивщина" – Качура заявил, что сотрудничество с этой партией также возможно: "Я думаю, что это может быть конструктивная работа".
- "Голос" – относительно объединения двух партий Качура имеет сомнения.
- "Европейская солидарность" – нардеп будет просить, чтобы его исключили из фракции, если "слуги" будут сотрудничать с партией Петра Порошенко: "Эта партия является прямым оппонентом партии "Слуга народа", и люди не будут воспринимать такое сотрудничество".
Почему партии объединяются
Когда станет известно, какое количество мандатов получила каждая партия, политсилы начнут создавать коалиции.
Главные даты местных выборов 2020 года / Инфографика 24 канала