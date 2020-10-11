После местных выборов 25 октября партия "Слуга народа" объединится с партией "Оппозиционная платформа — За жизнь". Объединение состоится в местных, районных и областных советах. Нардеп Качура считает, что избежать этого невозможно.

Почему "Слуга народа" объединится с ОПЗЖ

На востоке Украины есть регионы, где многие избиратели поддерживают ОПЗЖ. Именно поэтому "слуги" планируют объединиться с"Оппозиционной платформой – За жизнь". Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в интервью "Еднисть".

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Надо будет какую-то конструкцию (сотрудничество между партиями — 24 канал) выстраивать,

– подчеркнул Качура.

Что известно о сотрудничестве "слуг" с другими партиями

Нардеп также рассказал, готова ли "Слуга народа" объединиться с другими партиями:

"Баткивщина" – Качура заявил, что сотрудничество с этой партией также возможно: "Я думаю, что это может быть конструктивная работа".

– Качура заявил, что сотрудничество с этой партией также возможно: "Я думаю, что это может быть конструктивная работа". "Голос" – относительно объединения двух партий Качура имеет сомнения.

– относительно объединения двух партий Качура имеет сомнения. "Европейская солидарность" – нардеп будет просить, чтобы его исключили из фракции, если "слуги" будут сотрудничать с партией Петра Порошенко: "Эта партия является прямым оппонентом партии "Слуга народа", и люди не будут воспринимать такое сотрудничество".

Почему партии объединяются

Когда станет известно, какое количество мандатов получила каждая партия, политсилы начнут создавать коалиции.



Главные даты местных выборов 2020 года / Инфографика 24 канала