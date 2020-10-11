Після місцевих виборів 25 жовтня партія "Слуга Народу" об’єднається з партією "Опозиційна платформа — За життя". Об'єднання відбудеться у місцевих, районних і обласних радах. Нардеп Качура вважає, що уникнути цього неможливо.

Чому "Слуга народу" об'єднається із ОПЗЖ

На сході України є регіони, де багато виборців підтримують ОПЗЖ. Саме тому "слуги" планують об'єднатися із "Опозиційною платформою — За життя". Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в інтерв'ю "Єдність".

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Треба буде якусь конструкцію (співпрацю між партіями — 24 канал) вибудовувати,

– підкреслив Качура.

Що відомо про співпрацю "слуг" з іншими партіями

Нардеп також розповів, чи готова "Слуга народу" об'єднатися з іншими партіями:

"Батьківщина" – Качура заявив, що співпраця з цією партією також можлива: "Я думаю, що це може бути конструктивна робота".

– Качура заявив, що співпраця з цією партією також можлива: "Я думаю, що це може бути конструктивна робота". "Голос" – щодо об'єднання двох партій Качура має сумніви.

– щодо об'єднання двох партій Качура має сумніви. "Європейська Солідарність" – нардеп проситиме, аби його виключили з фракції, якщо "слуги" співпрацюватимуть з партією Петра Порошенка: "Ця партія є прямим опонентом партії "Слуга Народу", і люди не сприйматимуть таку співпрацю".

Чому партії об'єднуються

Коли стане відомо, яку кількість мандатів отримала кожна партія, політсили почнуть створювати коаліції.



Головні дати місцевих виборів 2020 року / Інфографіка 24 каналу