В Херсонской области областной центр "Слуги народа" выдвинул Сергея Белика на должность главы Лазурненской ОТО. Он является председателем одноименного поселкового совета, в котором проводили обыски из-за нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Кроме того, Белик еще с 2016 года поддерживал главу облсовета Владислава Мангера.

Выдвинуть Белика кандидатом на голову ОТО от "слуг" рекомендовал народный депутат от 186 округа Алексей Ковалев. Об этом со ссылкой на решение партийной конференции от 19 сентября сообщает местное издание "Мост".

К теме Собрание "слуг народа" в университете Шевченко: впустить партийцев просил Офис Президента

Сергей Белик – действующий глава Лазурненского поселкового совета. Со дня избрания в 2016 году на эту должность Белик ориентировался на председателя облсовета Владислава Мангера. После того, как Мангеру объявили о подозрении в заказе убийства Кати Гандзюк, Сергей Белик начал из бюджета финансировать адвокатское объединение, которое защищает Мангера в суде,

– пишет издание.

По данным издания, летом 2019 года у Белика в кабинете проходил обыск в рамках уголовного дела по факту убийства Екатерины Гандзюк. Правоохранители искали следы его помощи в перерегистрации базы отдыха на криминального авторитета Алексея Левина (Москалу) – подозреваемому в организации нападения на активистку.

Также Белик и подконтрольные ему депутаты выделили земельный участок одному из нападавших на Гандзюк – Владимиру Васяновичу. Во время допроса организатор нападения на активистку Сергей Торбин рассказал, что вопрос о выделении земли решал Левин.

Причастность Мангера и Левина к делу Гандзюк