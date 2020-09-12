Эксперты отмечают, что делать прогнозы относительно местных выборов рано. Однако они имеют единое мнение, что партия Зеленского уже не будет такой популярной среди избирателей.

Политологи говорят о том, что "Слуга народа" однозначно уже не сможет повторить прошлогодний успех.

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Общественное мнение показывает, что рейтинг "Слуги народа" снижается. Украинцы начали понимать, что политика это не просто новые лица. Конечно эта партия имеет потенциал, но они точно не получат моновласть на местных выборах,

– заявил политолог Олег Рыбачук.

В свою очередь, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань также отметил, что Зеленскому уже не удастся получить такой результат, который был на выборах в Верховную Раду.

Интрига заключается в том, какой будет результат партии президента. Парламентские выборы были продолжением "зеленой волны", но она уже не будет такой высокой. У людей появилось разочарование,

– сказал он.

Эксперты подчеркнули, что на местных выборах традиционно появляются региональные проекты, которые будут играть на локальных чувствах избирателей.

Будет широкий простор для местных лидеров, элит и оппозиционных партий, считает Алексей Гарань.

Также некоторые новые партии попробуют себя проявить, но реальная ситуация, какие именно политические силы имеют шансы пройти в местные рады, будет видна в начале сентября. К этому времени вопросы остаются открытыми, отметил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Сколько наберет в русскоязычных регионах партия Шария? Что будет с поддержкой Голоса? Сейчас партия Вакарчука теряет свои позиции. Попытается ли возродить свое влияние Самопомощь? Ответы на эти вопросы мы можем найти через полгода,

– сказал он.

По закону очередные выборы должны пройти 25 октября 2020 года. Но эксперты отмечают, что вероятность провести их преждевременно тоже есть.

Выборы состоятся тогда, когда Верховная Рада примет изменения в Конституцию по децентрализации, обещают во власти. Проект этих изменений уже направлен президентом на рассмотрение в парламент.

Одним из ключевых изменений, предусмотренных децентрализацией, является ликвидация государственных областных администраций, которые забирают на себя много полномочий. Вместо них планируется создать префектов, которые должны иметь только функции надзора за деятельностью местных властей.

Президент Владимир Зеленский и руководство фракции "Слуга народа" после переговоров с другими политсилами решили снять с рассмотрения законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)". Документ доработан с учетом позиций представителей оппозиции и местного самоуправления.