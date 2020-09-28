Політ на повітряній кулі від нардепа Іващенка: вчинок можуть перевірити на підкуп
На День Незалежності у Полтаві кандидат в мери, депутат від партії "Слуга народу" Сергій Іващенко безкоштовно катав людей на повітряній кулі. У політсилі не виключають проведення перевірки на те, чи не були дії однопартійця підкупом виборців.
Іващенко безкоштовно катав полтавців на повітряній кулі, прикрашеній плакатом у кольорах партії "Слуга народу" та власною фотографією. Про це розповів голова партії Олександр Корнієнко у коментарі для "Радіо Свобода".
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За словами Корнієнка, подібну політичну кампанію проводила кандидатка в депутати в іншому місті.
Звичайно, треба розбиратися, чи є це підкупом. Закон чітко встановлює, що є підкупом, що не є. Я думаю, що юристи розберуться. А якщо буде звернення до територіальної комісії з боку опонентів, то, звичайно, комісія буде визначатися,
– зазначив глава партії "Слуга народу".
Коротко про безкоштовні польоти на повітряній кулі від Іващенка
- Безкоштовним польотом на повітряній кулі скористалися близько 170 людей.
- Політ для людини тривав близько 3 хвилин.
- Кулю привезли із Дніпра разом зі спеціалістами, які проводили політ.
- У штабі Іващенка розповіли, що оренда кулі коштувала 10 тисяч гривень. Однак загальна сума повинна бути більшою. Представники компанії, в якої Іващенко орендував повітряну кулю, розповіли, що політ в групі з 5 – 6 людей коштує 2700 гривень за годину, а для 2 людей – 9700 гривень.