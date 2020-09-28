На День Незалежності у Полтаві кандидат в мери, депутат від партії "Слуга народу" Сергій Іващенко безкоштовно катав людей на повітряній кулі. У політсилі не виключають проведення перевірки на те, чи не були дії однопартійця підкупом виборців.

Іващенко безкоштовно катав полтавців на повітряній кулі, прикрашеній плакатом у кольорах партії "Слуга народу" та власною фотографією. Про це розповів голова партії Олександр Корнієнко у коментарі для "Радіо Свобода".

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За словами Корнієнка, подібну політичну кампанію проводила кандидатка в депутати в іншому місті.

Звичайно, треба розбиратися, чи є це підкупом. Закон чітко встановлює, що є підкупом, що не є. Я думаю, що юристи розберуться. А якщо буде звернення до територіальної комісії з боку опонентів, то, звичайно, комісія буде визначатися,

– зазначив глава партії "Слуга народу".

Коротко про безкоштовні польоти на повітряній кулі від Іващенка