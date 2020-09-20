"Слуги народа" представили своих кандидатов в Киевсовет: список
Правящая партия "Слуга народа" представила своих кандидатов в депутаты Киевского городского совета. Список возглавила жена главы МИД Украины Евгения Кулеба.
В первой десятке списка оказалась также бывшый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, а также телеведущий и юрист Михаил Присяжнюк, передает 24 канал.
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Список кандидатов-"слуг" в Киевсовет:
- Евгения Кулеба – жена министра иностранных дел, общественная активистка;
- Михаил Присяжнюк – юрист, телеведущий;
- Елена Говорова – легкоатлетка;
- Юрий Федоренко – юрист, бизнесмен;
- Владислав Трубицын – букинист;
- Лилия Пашинная – адвокат;
- Георгий Зантарая – дзюдоист;
- Андрей Витренко – заместитель министра образования и науки;
- Виктория Бурдукова – продюсер;
- Зоряна Скалецкая – экс-глава Минздрава.
Также в перечне претендентов оказались: общественный деятель, председатель совета по урбанистики Киева Виталий Селик, педагог, популяризатор науки Ксения Семенова, доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело" Алексей Киселев, президент ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин.
Кандидаты от "Слуги народа" в Киевсовет / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Во время представления кандидатов в депутаты на конференции лидер политсилы Александр Корниенко и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Конференция киевской городской организации "Слуги народа", на которой объявили кандидатов, состоялась во внутреннем дворе красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко.
Конференция "слуг народа" в Киеве / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Местные выборы 2020: коротко о главном
- Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.
- Предвыборная кампания стартовала 5 сентября.
- До 24 сентября партии должны выдвинуть своих кандидатов и подать в окружной комиссии документы для их регистрации.
- Предвыборную агитацию кандидаты могут проводить до 22 октября.