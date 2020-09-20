Правящая партия "Слуга народа" представила своих кандидатов в депутаты Киевского городского совета. Список возглавила жена главы МИД Украины Евгения Кулеба.

В первой десятке списка оказалась также бывшый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, а также телеведущий и юрист Михаил Присяжнюк, передает 24 канал.

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Список кандидатов-"слуг" в Киевсовет:

Евгения Кулеба – жена министра иностранных дел, общественная активистка; Михаил Присяжнюк – юрист, телеведущий; Елена Говорова – легкоатлетка; Юрий Федоренко – юрист, бизнесмен; Владислав Трубицын – букинист; Лилия Пашинная – адвокат; Георгий Зантарая – дзюдоист; Андрей Витренко – заместитель министра образования и науки; Виктория Бурдукова – продюсер; Зоряна Скалецкая – экс-глава Минздрава.

Также в перечне претендентов оказались: общественный деятель, председатель совета по урбанистики Киева Виталий Селик, педагог, популяризатор науки Ксения Семенова, доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело" Алексей Киселев, президент ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин.



Кандидаты от "Слуги народа" в Киевсовет / Фото Анны Брыковой, 24 канал



Во время представления кандидатов в депутаты на конференции лидер политсилы Александр Корниенко и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук / Фото Анны Брыковой, 24 канал

Конференция киевской городской организации "Слуги народа", на которой объявили кандидатов, состоялась во внутреннем дворе красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко.



Конференция "слуг народа" в Киеве / Фото Анны Брыковой, 24 канал

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