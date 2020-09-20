Провладна партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради. Список очолила дружина очільника МЗС України Євгенія Кулеба.

У першій десятці списку опинилася також колишня міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька, а також телеведучий та юрист Михайло Присяжнюк, передає 24 канал.

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Список кандидатів-"слуг" до Київради:

Євгенія Кулеба – дружина міністра закордонних справ, громадська активістка; Михайло Присяжнюк – юрист, телеведучий; Олена Говорова – легкоатлетка; Юрій Федоренко – юрист, бізнесмен; Владислав Трубіцин – букініст; Лілія Пашинна – адвокат; Георгій Зантарая – дзюдоїст; Андрій Вітренко – заступник міністра освіти і науки; Вікторія Бурдукова – продюсер; Зоряна Скалецька – ексглава МОЗ.

Також у переліку претендентів опинилися: громадський діяч, голова ради з урбаністики Києва Віталій Селик, освітянка, популяризаторка науки Ксенія Семенова, доброволець, керівник ГО "Ветеранська справа" Олексій Кисельов, президент асоціації шеф-кухарів України Ігор Брагін.



Кандидати від "Слуги народу" в Київраду / Фото Анни Брикової, 24 канал



Під час представлення кандидатів у депутати на конференції були лідер політсили Олександр Корнієнко та кандидатка у мери Києва Ірина Верещук / Фото Анни Брикової, 24 канал

Конференція київської міської організації "Слуги народу", на якій оголосили кандидатів, відбулася у внутрішньому дворі червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.



Конференція "слуг народу" у Києві / Фото Анни Брикової, 24 канал

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