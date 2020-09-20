"Слуги народу" представили своїх кандидатів у Київраду: список
Провладна партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради. Список очолила дружина очільника МЗС України Євгенія Кулеба.
У першій десятці списку опинилася також колишня міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька, а також телеведучий та юрист Михайло Присяжнюк, передає 24 канал.
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Список кандидатів-"слуг" до Київради:
- Євгенія Кулеба – дружина міністра закордонних справ, громадська активістка;
- Михайло Присяжнюк – юрист, телеведучий;
- Олена Говорова – легкоатлетка;
- Юрій Федоренко – юрист, бізнесмен;
- Владислав Трубіцин – букініст;
- Лілія Пашинна – адвокат;
- Георгій Зантарая – дзюдоїст;
- Андрій Вітренко – заступник міністра освіти і науки;
- Вікторія Бурдукова – продюсер;
- Зоряна Скалецька – ексглава МОЗ.
Також у переліку претендентів опинилися: громадський діяч, голова ради з урбаністики Києва Віталій Селик, освітянка, популяризаторка науки Ксенія Семенова, доброволець, керівник ГО "Ветеранська справа" Олексій Кисельов, президент асоціації шеф-кухарів України Ігор Брагін.
Кандидати від "Слуги народу" в Київраду / Фото Анни Брикової, 24 канал
Під час представлення кандидатів у депутати на конференції були лідер політсили Олександр Корнієнко та кандидатка у мери Києва Ірина Верещук / Фото Анни Брикової, 24 канал
Конференція київської міської організації "Слуги народу", на якій оголосили кандидатів, відбулася у внутрішньому дворі червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.
Конференція "слуг народу" у Києві / Фото Анни Брикової, 24 канал
Місцеві вибори 2020: коротко про головне
- Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.
- Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.
- До 24 вересня партії мають висунути своїх кандидатів та подати до окружної комісії документи для їх реєстрації.
- Передвиборчу агітацію кандидати можуть проводити до 22 жовтня.