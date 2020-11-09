Окружной административный суд Киева обязал Броварскую ТИК повторно провести выборы главы и депутатов Броварской объединенной территориальной общины. Такое решение суд принял на иск кандидата в мэры от партии "Голос" Андрея Саука.

Основанием для иска стало нарушение тайны голосования на участках в Броварах, которое зафиксировали наблюдатели "Голоса". Решение о повторном голосовании суд принял 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

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Какие нарушения были на участках в Броварах

По данным "Голоса", каждый избирательный бюллетень в Броварах имел свой индивидуальный номер и этот же номер якобы дублировали на контрольном талоне. Это позволяло фиксировать номера, а также определить, за кого отдал голос определенный избиратель.

Это первая инстанция, мы должны дождаться результатов апелляции. Впрочем, это прямое нарушение избирательного законодательства. Мы надеемся, что закон будет соблюден, а в Броварах проведут повторные честные и непредвзятые выборы,

– сказал глава Киевской территориальной организации "Голоса" Ярослав Железняк.

Отметим, ранее наблюдатели от партии "Европейская Солидарность" также заявляли о том, что по всему округу в Броварах бюллетени пронумерованы, хотя это запрещено законом.

Обратите внимание! На местных выборах в Броварах ни один из кандидатов на пост мэра не набрал 50% голосов избирателей. Поэтому 22 ноября в городе планировали провести 2 тур голосования. В него должны были бы войти Игорь Сапожко и Дмитрий Ратников.