Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Броварську ТВК повторно провести вибори голови і депутатів Броварської об’єднаної територіальної громади. Таке рішення суд ухвалив на позов кандидата у мери від партії "Голос" Андрія Саука.

Підставою для позову стало порушення таємниці голосування на дільницях у Броварах, яке зафіксували спостерігачі "Голосу". Рішення про повторне голосування суд прийняв 9 листопада. Про це повідомляє пресслужба партії "Голос".

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Які порушення були на дільницях у Броварах

За даними "Голосу", кожен виборчий бюлетень у Броварах мав свій індивідуальний номер, і цей же номер нібито дублювали на контрольному талоні. Це давало змогу фіксувати номери, а також визначити, за кого віддав голос певний виборець.

Це перша інстанція, ми маємо дочекатися результатів апеляції. Втім, це пряме порушення виборчого законодавства. Ми сподіваємося, що закон буде дотриманий, а в Броварах проведуть повторні чесні та неупереджені вибори,

– сказав голова Київської територіальної організації "Голосу" Ярослав Железняк.

Зауважимо, раніше спостерігачі від партії "Європейська Солідарність" також заявляли про те, що по всьому округу у Броварах бюлетені пронумеровані, хоча це заборонено законом.