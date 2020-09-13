В суде скандального Вовка пытаются отменить местные выборы
В Украине через суд пытаются отменить проведение местных выборов, которые запланированы на 25 октября. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева, недавно попавший в скандал из-за своего главы Павла Вовка.
Иск направило "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян "Спасение села", сообщает Окружной административный суд Киева.
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Организация судится с Центральной избирательной комиссией и просит отменить ее постановление о проведении местных выборов. Мол, ее одобрили с нарушениями норм избирательного кодекса Украины.
Сейчас суд решает вопрос открытия производства по этому административному делу,
– сообщили в ОАСК.
Что известно о местных выборах?Предстоящие выборы в органы местной власти в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. С 5 сентября официально стартовал избирательный процесс. Сейчас идет процесс регистрации кандидатов.
В конце октября более 27 миллионов избирателей выберут глав в своих ОТО, местных депутатов, а также представителей в районных и областных советах.
Коротко о скандале в ОАСК:
- НАБУ обвинило руководство Окружного админсуда во главе с его председателем Павлом Вовком в попытках захватить государственную власть в Украине. Сделать это планировали через судебные решения против власти.
- Высший совет правосудия отказался отстранять Вовка от работы. Сейчас этот скандал несколько притих.
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