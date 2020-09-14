В Україні через суд намагаються скасувати проведення місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва, що нещодавно потрапив у скандал через свого очільника Павла Вовка.

Позов направило "Всеукраїнське об'єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села", повідомляє Окружний адміністративний суд Києва.

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Організація позивається до Центральної виборчої комісії і просить скасувати її постанову про проведення місцевих виборів. Мовляв, її схвалили з порушеннями норм Виборчого кодексу України.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в цій адміністративній справі,

– повідомили в ОАСК.

Що відомо про місцеві вибори?

Майбутні вибори до органів місцевої влади в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. З 5 вересня офіційно стартував виборчий процес. Нині триває процес реєстрації кандидатів.



Наприкінці жовтня понад 27 мільйонів виборців оберуть голів у своїх ОТГ, місцевих депутатів, а також представників у районних й обласних радах.

Коротко про скандал в ОАСК: