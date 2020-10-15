Технология клонов: что это и почему это может уничтожить избирательную кампанию-2020
Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что всю избирательную кампанию может уничтожить так называемая технология кандидатов-клонов.
Об этом Кошель сказал на пресс-конференции в Интерфакс-Украина. И подчеркнул, что эти клоны на грядущих местных выборах есть в 24 городах Украины.
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По его словам, накануне проанализировали избирательные списки на округах. Результаты показали, что одной из самых серьезных проблем является технология клонирования.
Это технология, которая фактически может разрушить избирательную кампанию,
– сказал Кошель.
Он подчеркнул, что это и является одним из самых больших вызовов на местных выборах. Поэтому это может "растянуть" голоса избирателей. А даже существует риск, что лидировавший кандидат может упустить свою победу.
Что такое технология клонирования?
Технология клонирования или технология двойников – это когда на выборах регистрируют кандидата с идентичной фамилией и инициалами, чтобы забрать голоса у главного конкурента.
Самым ярким примером была кандидатура Юрия Владимировича Тимошенко на президентских выборах. Было понятно, что этот человек не может претендовать на президентский пост. Его единственный актив – это фамилия и инициалы.
Как отметил Кошель, кандидаты-клоны зарегистрированы в таких городах:
- в Ужгороде,
- Умани,
- Нежине,
- Борисполе,
- Болграде,
- Каховке,
- Вознесенске.
Поэтому, вероятно, "технология клонов, тезок может сработать значительно больше, чем допускают политтехнологи". Все из-за непонимания избирательного законодательства, процедуры голосования и чрезмерного количества информации о голосовании. Тогда людям будет сложно определиться.