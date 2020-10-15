Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что всю избирательную кампанию может уничтожить так называемая технология кандидатов-клонов.

Об этом Кошель сказал на пресс-конференции в Интерфакс-Украина. И подчеркнул, что эти клоны на грядущих местных выборах есть в 24 городах Украины.

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По его словам, накануне проанализировали избирательные списки на округах. Результаты показали, что одной из самых серьезных проблем является технология клонирования.

Это технология, которая фактически может разрушить избирательную кампанию,

– сказал Кошель.

Он подчеркнул, что это и является одним из самых больших вызовов на местных выборах. Поэтому это может "растянуть" голоса избирателей. А даже существует риск, что лидировавший кандидат может упустить свою победу.

Что такое технология клонирования? Технология клонирования или технология двойников – это когда на выборах регистрируют кандидата с идентичной фамилией и инициалами, чтобы забрать голоса у главного конкурента. Самым ярким примером была кандидатура Юрия Владимировича Тимошенко на президентских выборах. Было понятно, что этот человек не может претендовать на президентский пост. Его единственный актив – это фамилия и инициалы.

Как отметил Кошель, кандидаты-клоны зарегистрированы в таких городах:

в Ужгороде,

Умани,

Нежине,

Борисполе,

Болграде,

Каховке,

Вознесенске.

Поэтому, вероятно, "технология клонов, тезок может сработать значительно больше, чем допускают политтехнологи". Все из-за непонимания избирательного законодательства, процедуры голосования и чрезмерного количества информации о голосовании. Тогда людям будет сложно определиться.

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