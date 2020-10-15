Технологія клонів: що це та чому це може знищити виборчу кампанію-2020
Голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що усю виборчу кампанію може знищити так звана технологія кандидатів-клонів.
Про це Кошель сказав на пресконференції в Інтерфакс-Україна. І наголосив, що ці клони на прийдешніх місцевих виборах є у 24 містах України.
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За його словами, напередодні проаналізували виборчі списки на округах. Результати показали, що однією з найбільш серйозних проблем є технологія клонування.
Це технологія, яка фактично може зруйнувати виборчу кампанію,
– сказав Кошель.
Він наголосив, що це і є одним з найбільших викликів на місцевих виборах. Відтак це може "розтягнути" голоси виборців. А навіть існує ризик, що кандидат, який лідирував може втратити свою перемогу.
Що таке технологія клонування?
Технологія клонування, або технологія двійників – це коли на виборах реєструють кандидата з ідентичним прізвищем і ініціалами, щоб забрати голоси у головного конкурента.
Найяскравішим прикладом була кандидатура Юрія Володимировича Тимошенко на президентських виборах. Було зрозуміло, що ця людина не може претендувати на президентський пост. Його єдиний актив – це прізвище і ініціали.
Як наголосив Кошель, що кандидати-клони зареєстрували в таких містах:
- в Ужгороді,
- Умані,
- Ніжині,
- Борисполі,
- Болграді,
- Каховці,
- Вознесенську.
Тому, ймовірно, що "технологія клонів, тезок може спрацювати значно більше, ніж допускають політтехнологи". Все через нерозуміння виборчого законодавства, процедури голосування та надмірної кількості інформації про голосування. Тоді людям коли буде складно визначитися.