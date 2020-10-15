Голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що усю виборчу кампанію може знищити так звана технологія кандидатів-клонів.

Про це Кошель сказав на пресконференції в Інтерфакс-Україна. І наголосив, що ці клони на прийдешніх місцевих виборах є у 24 містах України.

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За його словами, напередодні проаналізували виборчі списки на округах. Результати показали, що однією з найбільш серйозних проблем є технологія клонування.

Це технологія, яка фактично може зруйнувати виборчу кампанію,

– сказав Кошель.

Він наголосив, що це і є одним з найбільших викликів на місцевих виборах. Відтак це може "розтягнути" голоси виборців. А навіть існує ризик, що кандидат, який лідирував може втратити свою перемогу.

Що таке технологія клонування? Технологія клонування, або технологія двійників – це коли на виборах реєструють кандидата з ідентичним прізвищем і ініціалами, щоб забрати голоси у головного конкурента.

Найяскравішим прикладом була кандидатура Юрія Володимировича Тимошенко на президентських виборах. Було зрозуміло, що ця людина не може претендувати на президентський пост. Його єдиний актив – це прізвище і ініціали. Найяскравішим прикладом була кандидатура Юрія Володимировича Тимошенко на президентських виборах. Було зрозуміло, що ця людина не може претендувати на президентський пост. Його єдиний актив – це прізвище і ініціали.

Як наголосив Кошель, що кандидати-клони зареєстрували в таких містах:

в Ужгороді,

Умані,

Ніжині,

Борисполі,

Болграді,

Каховці,

Вознесенську.

Тому, ймовірно, що "технологія клонів, тезок може спрацювати значно більше, ніж допускають політтехнологи". Все через нерозуміння виборчого законодавства, процедури голосування та надмірної кількості інформації про голосування. Тоді людям коли буде складно визначитися.

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