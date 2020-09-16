Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что люди, которые баллотируются от "Слуги народа" на местных выборах, бывают трех видов.

Об этом Корниенко рассказал в комментарии изданию Lb.ua. По его словам, речь идет не только о Киеве, а о любом другом регионе Украины.

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О каких трех видах кандидатов от "Слуги народа" говорит Корниенко

Первые – это те, за кем в "Слуге народа" пристально следили. К таким людям приходят и говорят: "Мы хотим, чтобы ты от нас был депутатом". Говорится, в частности, об общественных активистах.

Вторые – люди, связанные с пропрезидентской партией. Они могут быть из местной ячейки "Зе!Команды".

Третья категория – действующие депутаты и чиновники, которые как-то себя проявили. Их немного.

Также Корниенко отметил, что "слуги народа" осторожно относятся к директорам коммунальных предприятий. Стараются, чтобы их было как можно меньше, ведь соответственно возникнет и меньше конфликтов интересов.

Заметим! 25 октября пройдут первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Правда, голосование не состоится на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



Как изменить место голосования / инфографика 24 канала