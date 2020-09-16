Три вида "слуг народа": кого пропрезидентская партия хочет видеть на местных выборах
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что люди, которые баллотируются от "Слуги народа" на местных выборах, бывают трех видов.
Об этом Корниенко рассказал в комментарии изданию Lb.ua. По его словам, речь идет не только о Киеве, а о любом другом регионе Украины.
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О каких трех видах кандидатов от "Слуги народа" говорит Корниенко
- Первые – это те, за кем в "Слуге народа" пристально следили. К таким людям приходят и говорят: "Мы хотим, чтобы ты от нас был депутатом". Говорится, в частности, об общественных активистах.
- Вторые – люди, связанные с пропрезидентской партией. Они могут быть из местной ячейки "Зе!Команды".
- Третья категория – действующие депутаты и чиновники, которые как-то себя проявили. Их немного.
Также Корниенко отметил, что "слуги народа" осторожно относятся к директорам коммунальных предприятий. Стараются, чтобы их было как можно меньше, ведь соответственно возникнет и меньше конфликтов интересов.
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