Три види "слуг народу": кого пропрезидентська партія хоче бачити на місцевих виборах
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, люди, які балотуються від "Слуги народу" на місцевих виборах бувають трьох видів.
Про це Корнієнко розповів у коментарі виданню Lb.ua. За його словами, мовиться не лише про Київ, а про будь-який інший регіон України.
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Про які три види кандидатів від "Слуги народу" каже Корнієнко
- Перші – це ті, за ким у "Слузі народу" пильно слідкували. До таких людей приходять і кажуть: "Ми хочемо, що б ти від нас був депутатом". Мовиться, зокрема, про громадських активістів.
- Другі – люди, пов'язані з пропрезидентською партією. Вони можуть бути з місцевого осередку з "Зе!Команди".
- Третя категорія – чинні депутати та чиновники, які якось себе проявили. Їх – не багато.
Також Корнієнко зауважив, що "слуги народу" обережно ставляться до директорів комунальних підприємств. Намагаються, що б їх було якомога менша, адже відповідно виникне і менше конфліктів інтересів.
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