Турчинов возглавил штаб "Евросолидарности": что известно
Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов возглавил избирательный штаб партии пятого президента Украины Петра Порошенко – "Европейская солидарность".
Комментарий Турчинова про возглавление штаба "Европейской солидарности"
Об этом заявил сам Турчинов. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.
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Как пояснил экс-секретарь СНБО, время, когда он не занимается политической деятельностью, всегда использует, чтобы заниматься наукой, писать книги, исследовать библейские тексты, проповедовать в церкви и тому подобное.
"Я стараюсь избегать публичности, которая вносит дискомфорт в жизнь нормального человека. Но мне больно наблюдать, как страна, которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе. Больно наблюдать, как национальная безопасность и оборона снова становятся далеко не первым приоритетом государства, что в условиях войны недопустимо", – отметил он.
Поэтому сегодня, подчеркнул политик, как никогда необходимо объединение и консолидация всех ответственных патриотических сил. Кроме того, Украина нуждается в мирной перезагрузке власти.
Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность". Пора забывать старые конфликты и распри и объединиться,
– заявил Турчинов.
Коротко о политической деятельности Александра Турчинова
- По итогам парламентских выборов в 2012 году он попал в Раду под четвертым номером в списке "Батькивщины".
- В феврале 2014 года был избран на должность председателя Верховной Рады Украины.
- С 23 февраля, после побега Виктора Януковича, Турчинова назначили исполняющим обязанности Президента Украины. Руководил он страной до избрания главы государства на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.
- За это и время с 25 февраля Турчинов был уполномоченным подписывать законы Украины до избрания нового Президента. А с 26 числа был Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.
- В сентябре 2014 года Турчинова избрали руководителем штаба политической партии "Народный фронт".
- В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался по спискам этой же партии под третьим номером. А в октябре стал народным депутатом Верховной Рады VIII созыва.
- 16 декабря 2014 года Президент Украины Порошенко своим указом назначил Турчинова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
- 17 мая 2019 года Турчинов подал в отставку с этой должности в связи с прекращением полномочий президента Петра Порошенко.
- 19 мая президент Петр Порошенко принял отставку Турчинова.