Турчинов очолив штаб "Євросолідарності": що відомо
Колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов очолив виборчий штаб партії п’ятого президента України Петра Порошенка – "Європейська солідарність".
Коментар Турчинова щодо очолення штабу "Європейської солідарності"
Про це заявив сам Турчинов. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.
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Як пояснив екссекретар РНБО, час, коли він не замається політичної діяльність, завжди використовує, щоб займатися наукою, писати книжки, досліджувати біблійні тексти, проповідувати в церкві тощо.
"Я намагаюся уникати публічності, яка вносить дискомфорт у життя нормальної людини. Але мені боляче спостерігати, як країна, яка ще з минулого року була штучно загнана в кризову парадигму, неухильно наближається до соціально-економічної катастрофи. Боляче спостерігати, як національна безпека та оборона знову стають далеко не першим пріоритетом держави, що в умовах війни є неприпустимо", – зауважив він.
Тому сьогодні, підкреслив політик, як ніколи, є необхідним єднання та консолідація всіх відповідальних патріотичних сил. Крім того, Україна потребує мирне перезавантаження влади.
Мене не цікавить депутатський мандат чи державні посади, але щоб допомогти об’єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила "Європейська Солідарність". Настав час забувати старі конфлікти і чвари та єднатися,
– заявив Турчинов.
Коротко про політичну діяльність Олександра Турчинова
- За підсумками парламентських виборів у 2012 році він потрапив до Ради під четвертим номером у списку "Батьківщини".
- У лютому 2014 року його обрали на посаду голови Верховної Ради України.
- З 23 лютого, після втечі Віктора Януковича, Турчинова призначили виконувачаем обов'язки Президента України. Керував він країною до обрання очільника держави на позачергових виборах 25 травня 2014 року.
- За це й час з 25 лютого Турчинов був уповноваженим підписувати закони України до обрання нового Президента. А з 26 числа був Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.
- У вересні 2014 року Турчинова обрали керівником штабу політичної партії "Народний фронт"
- У 2014 році на дострокових виборах до Верховної Ради балотувався за списками цієї ж партії під третім номером. А у жовтні став народним депутатом Верховної Ради VIII скликання.
- 16 грудня 2014 року президента України Порошенко своїм указом призначив Турчинова секретарем Ради національної безпеки та оборони.
- 17 травня 2019 року Турчинов подав у відставку з цієї посади у зв'язку з припиненням повноважень президента Петра Порошенка.
- 19 травня президент Петро Порошенко прийняв відставку Турчинова.