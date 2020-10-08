Известный местный активист Денис Жело, который баллотируется в депутаты Николаевского горсовета по списку партии президента "Слуга народа", стал жертвой поджигателей. Нападавшие сожгли его привезенную из США машину Ford Fusion. Установить личности злоумышленников пока не смогли.

Свою машину владелец оставил на стоянке, но утром от нее уже ничего не осталось, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

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Как оказалось, ночью где-то в 03:28 неизвестные облили машину воспламеняющимся веществом и подожгли. Тушить пожар приезжали работники ГСЧС, но спасти "американца" они уже не могли.



Авто кандидата в депутаты подожгли на стоянке

Стопроцентный поджог

Следователи обнаружили на месте происшествия пустые бутылки с горючим. Так что сомнений в том, что инцидент связан именно с умышленным поджогом, у правоохранителей нет. По факту умышленного уничтожения имущества возбудили дело. Подозреваемых в совершении преступления пока нет. Правоохранители ищут свидетелей происшествия с надеждой на то, что они смогут навести на след нарушителей.

Возможная месть за поход в политику

О том, что сожженное авто принадлежало именно кандидату в депутаты горсовета, написал сам Жело в фейсбуке.

Предвыборная (кампания, – 24 канал) продолжается! У некоторых начали сдавать нервы. Видимо, мы плотно прищемили вам хвосты. Трусливые идиоты, это просто железо, вам все равно не удастся меня сломить!

– заявил пострадавший.

Какой ущерб нанесли поджигатели

На американском рынке новый Ford Fusion стоит от 23 тысяч долларов. Но в Украину такие машины, как правило, завозят купленными после ДТП. Обычно на аукционах они стоят от 1500 до 4000 долларов. С доставкой, растаможкой и ремонтом в зависимости от комплектации, авто обходится где-то в 7–12 тысяч долларов.