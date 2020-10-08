Відомий місцевий активіст Денис Жело, який балотується в депутати Миколаївської міськради по списку партії президента "Слуга народу", став жертвою паліїв. Нападники повністю спалили його привезену із США автівку Ford Fusion. Встановити особи зловмисників поки що не змогли.

Свою машину власник залишив на стоянці, але зранку від неї вже нічого не залишилось, повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

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Як виявилося, вночі десь о 3:28 невідомі облили автівку займистою речовиною та підпалили. Гасити пожежу приїжджали працівники ДСНС, але врятувати "американця" вони вже не могли.



Авто кандидата в депутати підпалили на стоянці

Стовідсотковий підпал

Слідчі виявили на місці події пусті пляшки із горючим. То ж сумнівів у тому, що інцидент пов'язаний саме з умисним підпалом, правоохоронці не мають. За фактом умисного знищення майна порушили справу. Підозрюваних у скоєнні злочину наразі немає. Правоохоронці шукають свідків події із надією про те, що вони зможуть навести на слід порушників.

Можлива помста за похід у політику

Про те, що спалене авто належало саме кандидату у депутати міськради, написав сам Жело у фейсбуці.

Передвиборча (кампанія, – 24 канал) триває! У декого почали здавати нерви. Мабуть, ми щільно прищемили вам хвости. Боягузливі ідіоти, це просто залізо, вам все одно не вдасться мене зламати!

– заявив постраждалий.

Яких збитків завдали палії

На американському ринку новий Ford Fusion коштує від 23 тисяч доларів. Але в Україну такі машини, як правило, завозять купленими після ДТП. Зазвичай на аукціонах вони коштують від 1500 до 4000 доларів. З доставкою, розтаможкою та ремонтом у залежності від комплектації, авто обходиться десь у 7 – 12 тисяч доларів.