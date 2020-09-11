В Офісі президента Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування. Це можуть зробити для того, аби "повністю змінити систему влади".

Наразі розглядають варіанти про їхнє проведення ще до наступної осені, про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук у ефірі "Свободи слова".

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Стефанчук зазначив, що в основі цього рішення лежить бажання перезавантажити всю систему стосунків "влада-людина".

Володимир Зеленський йшов з чітким розумінням того, що нас не цікавить питання зміни осіб у системі влади, що діє зараз. Якщо ти кинеш свіжий огірок в бочку з прокислими огірками, він стане кислим огірком,

– сказав Стефанчук.

Він додав, що команда президента хоче докорінно змінити саму систему влади і для цього розглядає різні варіанти.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів повинні оприлюднити не пізніше, ніж 9 листопада