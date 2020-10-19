Бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский баллотируется на должность председателя объединенной территориальной общины. И все бы ничего, однако Лозинского в 2011 году осудили за жестокое убийство, и сейчас он участвует в выборах руководителя Подвысоцкой ОТО, что располагается рядом с местом преступления.

Лозинский идет на выборы: что известно

О том, что Лозинский баллотируется на пост руководителя Подвысоцкой ОТО сообщает "ВВС News Украина" со ссылкой на местную ТИК. Заметим, что информацию о кандидатах на должности председателей ОТО не публикуют на сайте Центризбиркома.

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Принимает он участие в выборах как самовыдвиженец. Всего на должность главы Подвысоцкой ОТО баллотируются шестеро кандидатов. Эта община относится к Голованевскому району Кировоградской области.

Что этому предшествовало

Недавно кандидат от "Слуги народа" в этой ОТО Сергей Балицкий заявил в полицию об угрозах со стороны Лозинского. Он утверждал, что у него якобы требовали снять свою кандидатуру.

заявил в полицию об угрозах со стороны Лозинского. Он утверждал, что у него якобы требовали снять свою кандидатуру. В ответ Лозинский в ютьюбе дал комментарий. Его интервью получило название "Семейство Балицких – земельные обжоры".

Кроме того, политик называет себя директором агропредприятия и заявляет, что ему удалось добиться справедливости и снять все судимости.

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