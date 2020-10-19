Участие в местных выборах примет экс-нардеп Лозинский: его к 15 годам приговорили за убийство
Бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский баллотируется на должность председателя объединенной территориальной общины. И все бы ничего, однако Лозинского в 2011 году осудили за жестокое убийство, и сейчас он участвует в выборах руководителя Подвысоцкой ОТО, что располагается рядом с местом преступления.
Лозинский идет на выборы: что известно
О том, что Лозинский баллотируется на пост руководителя Подвысоцкой ОТО сообщает "ВВС News Украина" со ссылкой на местную ТИК. Заметим, что информацию о кандидатах на должности председателей ОТО не публикуют на сайте Центризбиркома.
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Принимает он участие в выборах как самовыдвиженец. Всего на должность главы Подвысоцкой ОТО баллотируются шестеро кандидатов. Эта община относится к Голованевскому району Кировоградской области.
Что этому предшествовало
- Недавно кандидат от "Слуги народа" в этой ОТО Сергей Балицкий заявил в полицию об угрозах со стороны Лозинского. Он утверждал, что у него якобы требовали снять свою кандидатуру.
- В ответ Лозинский в ютьюбе дал комментарий. Его интервью получило название "Семейство Балицких – земельные обжоры".
- Кроме того, политик называет себя директором агропредприятия и заявляет, что ему удалось добиться справедливости и снять все судимости.
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Дело Виктора Лозинского: основное
- В 2007 году его знали как влиятельного аграрного бизнесмена на Кировоградщине. В том же году он попал в Верховную Раду от БЮТ.
- В июне 2009 года он стал фигурантом дела об убийстве близ Головановки. Тогда после инцидента в составе самого Лозинского, прокурора и начальника милиции района и егеря погиб селянин Валерий Олейник. Политик убеждает, что это была самооборона.
- Трагедия случилась незадолго до президентских выборов. И сначала тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко даже встала на защиту соратника, но впоследствии настояла, чтобы тот сложил мандат.
- В конце концов Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и лишила мандата. Но после этого он скрылся, и его объявили в розыск.
- Задержали Лозинского в марте 2010-го. Его обвинили в преднамеренном убийстве. По версии следствия, мужчину убили из дробовика, который обычно используют на охоте.
- В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения, правда виновным он себя не признал. Должен был выйти на волю экс-нардеп в 2025 году.
- Кроме Лозинского, виновными в убийстве Олейника признали бывшего прокурора Голованевского района Евгения Горбенко (приговорен к 9 годам тюрьмы), бывшего начальника Голованевского райотдела милиции Михаила Ковальского (5 лет лишения свободы), а также егеря Василия Перепелицу (4 года тюрьмы).
- В 2012 году Апелляционный суд смягчил приговор Лозинскому до 14 лет. А в 2013-м Высший спецсуд изменил статью обвинения по убийству на хулиганство, что уменьшило срок заключения до 10 лет.
- После четырех лет за решеткой в июне 2014-го Сергей Лозинский вышел на свободу "по состоянию здоровья". Однако в дело тогда вмешался премьер и генпрокурор. В итоге прокуратура добилась возвращения Лозинского в тюрьму.
- Уже в 2016 году Лозинскому пересчитали срок заключения согласно "закону Савченко", по которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу.
- В мае 2019 года Днепровский районный суд Киева снял судимость с Лозинского. А в сентябре это решение, как настаивает политик, подтвердил Верховный Суд.