Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський балотується на посаду голови об'єднаної територіальної громади. І все б нічого, проте Лозінського в 2011 році засудили за жорстоке вбивство, і зараз він бере участь у виборах керівника Підвисоцької ОТГ, що розташовується поряд із місцем злочину.

Лозінський іде на вибори: що відомо

Про те, що Лозінський балотується на посаду керівника Підвисоцької ОТГ повідомляє "ВВС News Україна" з посиланням на місцеву ТВК. Зауважимо, що інформацію щодо кандидатів на посади голів ОТГ не публікують на сайті Центрвиборчкому.

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Бере він участь у виборах як самовисуванець. Загалом на посаду голови Підвисоцької ОТГ балотуються шестеро кандидатів. Ця громада належить до Голованівського району Кіровоградської області.

Що цьому передувало

Нещодавно кандидат від "Слуги народу" в цій ОТГ Сергій Баліцький заявив у поліцію про погрози з боку Лозінського. Він стверджував, що в нього нібито вимагали зняти свою кандидатуру.

У відповідь Лозінський у ютьюбі дав коментар. Його інтерв’ю отримало назву "Сімейство Баліцьких – земельні ненажери".

Крім того, політик називає себе директором агропідприємства та заявляє, що йому вдалося домогтися справедливості та зняти всі судимості.

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