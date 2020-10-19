Участь у місцевих виборах візьме екснардеп Лозінський: його до 15 років засудили за вбивство
Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський балотується на посаду голови об'єднаної територіальної громади. І все б нічого, проте Лозінського в 2011 році засудили за жорстоке вбивство, і зараз він бере участь у виборах керівника Підвисоцької ОТГ, що розташовується поряд із місцем злочину.
Лозінський іде на вибори: що відомо
Про те, що Лозінський балотується на посаду керівника Підвисоцької ОТГ повідомляє "ВВС News Україна" з посиланням на місцеву ТВК. Зауважимо, що інформацію щодо кандидатів на посади голів ОТГ не публікують на сайті Центрвиборчкому.
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Бере він участь у виборах як самовисуванець. Загалом на посаду голови Підвисоцької ОТГ балотуються шестеро кандидатів. Ця громада належить до Голованівського району Кіровоградської області.
Що цьому передувало
- Нещодавно кандидат від "Слуги народу" в цій ОТГ Сергій Баліцький заявив у поліцію про погрози з боку Лозінського. Він стверджував, що в нього нібито вимагали зняти свою кандидатуру.
- У відповідь Лозінський у ютьюбі дав коментар. Його інтерв’ю отримало назву "Сімейство Баліцьких – земельні ненажери".
- Крім того, політик називає себе директором агропідприємства та заявляє, що йому вдалося домогтися справедливості та зняти всі судимості.
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Справа Віктора Лозінського: основне
- У 2007 році його знали як впливового аграрного бізнесмена на Кіровоградщині. Того ж року він потрапив до Верховної Ради від БЮТ.
- У червні 2009 року він став фігурантом справи щодо вбивства поблизу Голованівки. Тоді після інциденту компанії у складі самого Лозінського, прокурора та начальника міліції району і єгеря загинув селянин Валерій Олійник. Політик переконує, що це була самооборона.
- Трагедія трапилася незадовго до президентських виборів. І спершу тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко навіть стала на захист соратника, але згодом наполягла, аби той склав мандат.
- Зрештою Верховна Рада зняла з нього недоторканність і позбавила мандату. Але після цього він зник, і його оголосили у розшук.
- Затримали Лозінського в березні 2010-го. Його звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні.
- У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років ув'язнення, щоправда винним він себе не визнав. Мав вийти на волю екснардеп в 2025 році.
- Крім Лозінського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелицю (4 роки в'язниці).
- У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок Лозінському до 14 років. А у 2013-му Вищий спецсуд змінив статтю обвинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило термін ув'язнення до 10 років.
- Після чотирьох років за ґратами у червні 2014-го Сергій Лозінський вийшов на волю "за станом здоров'я". Однак у справу тоді втрутився прем’єр і генпрокурор. У підсумку прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці.
- Вже у 2016 році Лозінському перерахували термін ув'язнення згідно із "законом Савченко", за яким день у СІЗО рахується за два, і він вийшов на свободу.
- У травні 2019 року Дніпровський районний суд Києва взагалі зняв судимість з Лозінського. А у вересні це рішення, як наполягає політик, підтвердив Верховний Суд.