За сутки 3 октября полиция открыла 8 уголовных производств из-за нарушения избирательного процесса. Всего за время предвыборной кампании в единый реестр досудебных расследований внесли сведения о 190 уголовных правонарушениях.

По 6 уголовным производствам нарушителям уже сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Что стало причиной производств

101 уголовное производство связано с нарушением избирательного законодательства;

85 уголовных производств – с избирательным процессом.

Кроме того, за время предвыборной компании составили 395 протоколов из-за административных нарушений. Общее количество заявлений и жалоб в полицию из-за местных выборов 2020 года уже превысило 2 тысячи.

Что говорит Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители будут жестко реагировать на все нарушения относительно местных выборов. По словам Авакова, МВД сотрудничает с ЦИК Украины и "Гражданской сетью "Опора", которые мониторят предвыборную гонку и тщательно фиксируют нарушения.