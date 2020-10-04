За добу 3 жовтня поліція відкрила 8 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу. Загалом за час передвиборчої кампанії в єдиний реєстр досудових розслідувань внесли відомості про 190 кримінальні правопорушення.

За 6 кримінальними провадженнями порушникам вже повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Що стало причиною проваджень

101 кримінальне провадження пов' язане з порушенням виборчого законодавства;

85 кримінальних проваджень – з виборчим процесом.

Окрім того, за час передвиборчої компанії склали 395 протоколів через адміністративні порушення. Загальна кількість заяв та скарг до поліції через місцеві вибори 2020 року вже перевищила 2 тисячі.

Що каже Аваков

Очільник МВС України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці жорстко реагуватимуть на всі порушення щодо місцевих виборів. За словами Авакова, МВС співпрацює із ЦВК України та "Громадянською мережею "Опора", які моніторять виборчі перегони та ретельно фіксують порушення.