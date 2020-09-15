Все внимание традиционно сосредоточено на субъектах хозяйствования, а не системных проблемах.

Это подчеркивает президент Профасоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Для Украины 2020-й год обернулся сплошным стихийным бедствием: то паводки, то сокрушительные пожары. И, несмотря на обещания, денег на улучшение экологической ситуации в Украине в следующем году – Кабмин не заложил, передает 5 канал.

Это тот момент, когда мы должны пересмотреть, провести качественный мониторинг состояния окружающей среды. Ведь все те стратегии, которые сейчас пишутся (мы видим перспективу бюджета на следующий год) – природоохранной деятельности там очень мало внимания уделено. Если не сказать, что это вообще отсутствие системной работы,

– замечает президент Профассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Специалисты отмечают, что для улучшения ситуации надо не так много: действенный уголовный механизм для нарушителей и финансовая мотивация – для предприятий с экологическим курсом.

"Конечно, здесь надо заложить финансирование, но оно не такое колоссальное, чтобы наша страна не могла его выполнить... Есть проблема с теми предприятиями, которые годами привыкли по-хищнически использовать природные ресурсы. Почему мы не наблюдаем больших пикетов вокруг незаконных карьеров, вырубки деревьев. Есть проблемы, которые системно и глобально влияют на целые регионы. В то же время все внимание традиционно сосредоточено на субъектах хозяйствования", – указывает эколог.

"Только когда приходят выборы, раз в несколько лет, все государство, кажется, становится очень экологичныйм. Обидно, что это не происходит системно, потому что таким образом за борьбой мы упускаем возможности... а через несколько лет, возможно, уже будет поздно", – резюмирует Цыганок.