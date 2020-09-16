Вся увага традиційно зосереджена на суб'єктах господарювання, а не системних проблемах.

На цьому наголошує президент Профасоціації екологів України Людмила Циганок.

Для України 2020-й рік обернувся суцільним стихійним лихом: то паводки, то нищівні пожежі. І, незважаючи на обіцянки, грошей на покращення екологічної ситуації в Україні в наступному році – Кабмін не заклав, передає 5 канал.

Це той момент, коли ми повинні переглянути, провести якісний моніторинг стану довкілля. Адже всі ті стратегії, які зараз пишуться (ми бачимо перспективу бюджету на наступний рік) – природоохоронній діяльності там дуже мало уваги приділено. Якщо не сказати, що це взагалі відсутність системної роботи,

– зауважує президент Профасоціації екологів України Людмила Циганок.

Фахівці наголошують, що задля покращення ситуації не так багато і треба: дієвий карний механізм для порушників та фінансова мотивація – для підприємств з екологічним курсом.

"Звісно, тут треба закласти фінансування, але воно не таке колосальне, щоб наша держава не могла його виконати… Є проблема з тими підприємствами, які роками звикли по-хижацькі використовувати природні ресурси. Чомусь ми не спостерігаємо великих пікетів довкола незаконних кар'єрів, вирубки дерев. Тобто є проблеми, які системно і глобально впливають на цілі регіони. Водночас вся увага традиційно зосереджена на суб'єктах господарювання", – вказує екологиня.

"Лише коли приходять вибори, раз на кілька років, вся держава, здається, стає дуже екологічною. Прикро, що це не відбувається системно, тому що таким чином за боротьбою ми втрачаємо можливості… а через кілька років, можливо, вже буде пізно", – резюмує Циганок.