Украина готова к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей, но не с марионетками, которые выдают себя за жителей Донбасса.

"Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками так называемых представителей", – заявил 20 февраля во время выступления в Генассамблее ООН глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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Этот диалог должен включить всех временно перемещенных с Донбасса внутри Украины. Голос внутренне перемещенных лиц также должен быть услышан в Минске,

– подчеркнул Пристайко.

Заметим, что в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на оккупированном Донбассе есть много людей с проукраинской позицией и с ними следует разговаривать. Президент предложил включить представителей Донбасса к переговорам в Минске.

Глава МИД также подтвердил, что Украина готова к проведению местных выборов по всей территории страны осенью 2020 года. Однако дипломат подчеркнул, что важнейшим условием для этого является обеспечение политической составляющей минских соглашений.

"Мы с нетерпением ждем проведения местных выборов по всей территории Украины этой осенью. Однако без базового урегулирования по безопасности и политическому урегулированию населения Донбасса, включая тех, кто был вынужден покинуть свои дома, не будет иметь возможности сделать свой демократический выбор на выборах", – сказал Пристайко.

Что известно о выборах на Донбассе

Местные выборы на оккупированном Донбассе власти планируют провести одновременно с выборами не остальной территории Украины – в октябре 2020 года. Украинцы будут выбирать депутатов областных, городских, сельских и поселковых советов.

По словам президента Владимира Зеленского, понятнее ситуация с выборами станет после запланированной на апрель встречи "нормандской четверки".

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